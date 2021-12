▸ Über uns

Quad9 ist eine kostenlose, rekursive Anycast-DNS-Plattform, die Endanwendern robuste Sicherheitsvorkehrungen, hohe Leistung und Datenschutz bietet.

Sicherheit: Quad9 blockiert bekannte bösartige Domains und verhindert so, dass sich Ihre Computer und IoT-Geräte mit Malware- oder Phishing-Seiten verbinden. Immer wenn ein Quad9-Benutzer auf einen Link zu einer Webseite klickt oder eine Adresse in einen Webbrowser eingibt, überprüft Quad9 die Seite anhand einer Liste von Domains, die von 19 verschiedenen Threat Intelligence-Partnern zusammengestellt wurde. Jeder Threat Intelligence Partner liefert eine Liste bösartiger Domains auf der Grundlage seiner Heuristik, die Faktoren wie gescannte Malware-Erkennung, vergangenes Verhalten von Netzwerk-IDS, visuelle Objekterkennung, optische Zeichenerkennung („Optical Character Recognition“, OCR), Struktur und Verknüpfungen mit anderen Seiten sowie individuelle Berichte über verdächtiges oder bösartiges Verhalten untersucht. Basierend auf den Ergebnissen löst Quad9 den Suchversuch auf oder lehnt ihn ab und verhindert bei einer Übereinstimmung Verbindungen zu bösartigen Seiten.

Leistung: Quad9-Systeme sind weltweit an mehr als 145 Standorten über 88 Nationen verteilt, für 2019 sind 160 Standorte geplant. Diese Server befinden sich hauptsächlich an Internettauschpunkten, was bedeutet, dass die Entfernung und die Zeit, die benötigt wird, um Antworten zu erhalten, geringer ist als bei fast allen anderen Lösungen. Diese Systeme sind weltweit verteilt, nicht nur in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte, was bedeutet, dass Benutzer in weniger gut versorgten Gebieten erhebliche Geschwindigkeitsverbesserungen bei DNS-Suchvorgängen verzeichnen können. Die Systeme sind „anycast“, was bedeutet, dass Anfragen automatisch an das nächstgelegene betriebsbereite System weitergeleitet werden.