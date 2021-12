Öffentlicher Domain-Namen-Dienst Quad9 zieht in die Schweiz um, um maximalen Schutz der Privatsphäre im Internet zu gewährleisten

Blog

Quad9 ist die erste DNS-Sicherheitslösung, die den DSGVO-Datenschutz auf Internetnutzer weltweit ausweitet.

Zürich, 17. Februar 2021 – Quad9, die globale, gemeinnützige Sicherheitsplattform für Domain-Namenssysteme (DNS), hat heute bekannt gegeben, dass sie ihren Hauptsitz mit Unterstützung von Packet Clearing House und SWITCH von Kalifornien nach Zürich, Schweiz, verlegt hat.

Quad9 hebt sich von anderen DNS-Anbietern ab, indem es sich freiwillig in einer Jurisdiktion ansiedelt, die Datenschutzgesetze nach den höchsten globalen Standards streng durchsetzt. Die Schweiz gilt als Hochburg der individuellen Rechte und verfügt über ein gesetzliches Datenschutzregime, das mit der Datenschutzgrundverordnung nach europäischem Standard harmonisiert ist. Sie gewährt Einzelpersonen einklagbare Rechte und wirksame Rechtsmittel, so dass Quad9-Nutzer auf der ganzen Welt den vollen Schutz des Schweizer Rechts genießen. Dies und andere wichtige Zugeständnisse und Rechtserkenntnisse der Schweizer Regierung, die die Privatsphäre und Sicherheit der Quad9-Nutzer gewährleisten, haben die Wahl des Firmensitzes von Quad9 zu einer natürlichen Entscheidung gemacht.

Quad9 ist der einzige globale DNS-Sicherheitsanbieter, der diese universellen Datenschutzgarantien bietet.

Datenschutz mit Gesetzeskraft

Im Gegensatz zu kommerziellen DNS-Betreibern, die vom Verkauf der persönlichen Daten und des Internet-Browserverlaufs der Benutzer profitieren, sammelt Quad9 keine persönlichen Daten. Die Abfragen und Adressen der Benutzer werden weder gesammelt noch aufgezeichnet, so dass Dritte keinen Zugriff darauf haben. Quad9 ist eine gemeinnützige Organisation mit transparenter Führung und Finanzen, die durch Spenden unterstützt wird und sich ausschließlich dem Betrieb von privaten und sicheren DNS-Diensten widmet.

„Die Datenschutzansprüche von DNS-Sicherheitslösungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie gesetzlich gebunden sind und von einer befugten Behörde durchgesetzt werden. Datenschutzrichtlinien, die nicht durch Gesetze gestützt werden, sind leere Versprechungen“, sagt John Todd, Geschäftsführer von Quad9.

Quad9 steht unter der Aufsicht des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten und unterliegt der Schweizer Rechtsprechung. Das Schweizer Datenschutzgesetz enthält keine Einschränkung hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes der Personen, deren Persönlichkeitsrechte durch das Gesetz geschützt werden sollen. Durch die Verwendung von Quad9 kann jeder in der Welt den gleichen, vollständig gesetzlich verankerten Schutz wie ein Schweizer Bürger erhalten.

Datenschutz-Risiken des Domain-Namens-Systems

Wann immer ein Benutzer das Internet nutzt, hinterlässt er eine Spur digitaler Fußabdrücke. Rekursive DNS-Provider sind das Nadelöhr, durch das alle Aktionen der Benutzer laufen, und hier können persönliche Informationen untersucht, aufgezeichnet und zu Dossiers für den Verkauf gemacht werden. Im Gegensatz zu anderen großen DNS-Anbietern, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, einer Gerichtsbarkeit, die sie vor Datenschutzansprüchen und Verantwortung gegenüber den Nutzern schützt, hat sich Quad9 unter die rechtsverbindliche Autorität einer starken Datenschutzbehörde gestellt. Die Stärke des Schweizer Rechts in Kombination mit Quad9s Mission und transparenten Datenschutzpraktiken garantieren, dass persönliche Daten niemals gesammelt, analysiert oder verkauft werden.

Schutz vor Cyberkriminalität

Unabhängige Tests zeigen, dass Quad9 auch die Verbindung von Benutzergeräten mit 97 % der bösartigen Seiten verhindert. Um diese Erfolgsquote zu erreichen, sammelt Quad9 Informationen von vielen Cyber-Bedrohungsanalysten, darunter jetzt auch SWITCH, um eine einzigartig umfassende Datenbank bösartiger Domains zu erstellen. Wenn sich ein Quad9-Benutzer mit dem Internet verbindet, prüft Quad9 das Ziel in dieser Datenbank und blockiert die Verbindung, wenn sie dem Benutzer schaden würde. Quad9 ist an mehr als 150 Standorten in neunzig Ländern tätig und schützt Internetnutzer täglich vor mehr als sechzig Millionen bösartigen Angriffen.

Zusammenarbeit mit SWITCH

Der Umzug von Quad9 in die Schweiz wird von SWITCH, einem der Schweizer Kompetenzzentren für Internetsicherheit, unterstützt. Die Stiftung betreibt mehrere kritische Infrastrukturen und setzt sich seit Jahrzehnten für mehr Cybersicherheit ein, um das Internet für seine Nutzer sicherer zu machen. SWITCH nimmt einen Sitz im Stiftungsrat von Quad9 ein und trägt zur Governance von Quad9 bei.

In weniger als fünf Jahren hat Quad9 eine globale Alternative zu den kommerziellen DNS-Plattformen aufgebaut, die darauf ausgerichtet sind, aus Nutzerdaten Profit zu schlagen, sagt Tom Kleiber, Geschäftsführer von SWITCH. Wir freuen uns darauf, die Reichweite und den Einfluss von Quad9 auszuweiten, um Internetnutzern auf der ganzen Welt zu zeigen, dass Sicherheit verbessert werden kann, ohne ihre Privatsphäre zu verletzen.

Nutzung von Quad9

Quad9 ist kostenlos und überall auf der Welt verfügbar. Benutzer können die DNS Resolver ihres Computers auf 9.9.9.9, 149.112.112.112 und 2620:FE::FE konfigurieren. Eine schrittweise Anleitung oder weiterführende Optionen finden Sie unter https://quad9.net.

Über Quad9

Quad9 ist ein rekursiver DNS-Dienst, der Cybersicherheitsschutz gegen Malware und Phishing bietet. Als gemeinnützige Organisation sammelt oder verkauft Quad9 keine persönlichen Daten und bietet Einzelpersonen und Organisationen einen vertrauenswürdigen Dienst ohne Kosten und ohne Vertrag an. Die Organisation wurde 2017 ins Leben gerufen und ist mittlerweile an mehr als 150 Standorten in 90 Ländern tätig. Quad9 existiert, um den Schutz und die Privatsphäre der Endnutzer weltweit zu verbessern und die Stabilität und Sicherheit des Internets zu fördern.

Erfahren Sie mehr unter https://www.quad9.net.

Über SWITCH

SWITCH ist ein zuverlässiger Partner für Digitalisierungsfragen, die die Bildungs-, Forschungs- und Innovationsgemeinschaft in der Schweiz gemeinsam betreffen. Die unabhängige Stiftung hilft Hochschulen und anderen Partnern, die Möglichkeiten der Digitalisierung innerhalb und außerhalb der akademischen Welt zu nutzen. SWITCH ist seit den Anfängen des Internets die Registrierungsstelle für .ch und .li Domain-Namen. Als eines der Schweizer Kompetenzzentren für Sicherheit im Internet betreibt SWITCH ein branchenübergreifendes CERT mit Diensten für Hochschulen, die Domain-Registrierungsstelle, Banken, Industrie, Logistik und den Energiesektor.

Erfahren Sie mehr unter https://www.switch.ch.

Kontakte

Für Quad9

Vrge Strategies, Adam Benson, adam@vrge.us

Für SWITCH

SWITCH, Roland Eugster, +41 44 253 98 73, press@SWITCH.ch