Wir feiern fünf Jahre Sicherheit & Datenschutz – Ein Rückblick auf den Einfluss von Quad9 auf die Cybersicherheit

Ein Rückblick auf den Einfluss von Quad9 auf die Cybersicherheit

Ein Schritt in die Vergangenheit

Es scheint, als wäre es gestern gewesen, dass Quad9 nicht mehr als ein Pilotprojekt war, das der Öffentlichkeit kostenlos rekursive DNS-Dienste anbot – und doch sind wir jetzt hier und feiern unser fünfjähriges Jubiläum. Wenn wir auf unsere Zielvorgaben für das erste Jahr zurückblicken, sind wir erstaunt über das enorme Wachstum, das wir erlebt haben, und über den Einfluss, den wir auf die Cybersicherheit und den Online-Datenschutz ausüben konnten. Deshalb wollten wir die Gelegenheit nutzen, um in Erinnerungen zu schwelgen und zu erforschen, wie Sie Quad9 geholfen haben, zu dem Dienst zu werden, der er heute ist.

Ein Streifzug durch unsere Geschichte

Nur wenige Monate nach unserem Produktionsstart im November 2017 veröffentlichten wir einen Artikel, in dem wir darüber sprachen, „was wir bisher erreicht haben“. Wir waren von den in diesem Artikel vom Februar 2018 gelieferten Zahlen begeistert, aber wir konnten nicht ahnen, wie schnell Quad9 in den kommenden Jahren dank öffentlicher Unterstützung, Spenden, Zuschüssen und dem immer grösser werdenden Bedarf an robusten Sicherheits- und Datenschutzmassnahmen für alle vernetzten Geräte expandieren würde.

Um das Wachstum von Quad9 in den letzten Jahren wirklich zu erfassen, dachten wir, dass es unterhaltsam sein könnte, einige Kennzahlen aus dem ursprünglichen „_Was wir bisher erreicht haben“-Artikel mit der heutigen Leistung zu vergleichen.

Leistungsmetrik Quad9 (2018)* Quad9 (2022)* Veränderung Globale Resolver-Standorte 70 183 +161 % Durchschnittliche tägliche Blocks 10 Millionen 220 Millionen +2100 % Aktive bösartige Domains 1,1 Millionen 3,5 Millionen + +218 % Eingesetzte Länder 40 >100 +150 %

Hinweis: Da Quad9 zum Schutz der Privatsphäre keine spezifischen Daten über die Nutzer sammelt, beruhen die genauen Zahlen zum Wachstum auf Schätzungen von Zahlen, die Abfragen, Blockiervorgänge und Betriebsstandorte umfassen.

Ein Blick in die Zukunft & Wie Sie helfen können

Obwohl es wichtig ist, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um die eigenen Leistungen zu würdigen, hält Quad9 an seinem Ziel fest, ein sichereres Ökosystem für die globale Gemeinschaft der Internetnutzer zu schaffen. Quad9 ist darauf vorbereitet, sein Wachstum als eine der führenden kostenlosen, rekursiven Anycast-DNS-Plattformen weiter voranzutreiben. Quad9 plant den weiteren Ausbau von Partnerschaften sowohl mit Threat Intelligence Providern, die verwertbare Daten liefern können, als auch mit allgemeinen Finanzierungspartnern, die die Bedeutung der Förderung von Online-Sicherheit, Datenschutz und Sicherheit erkannt haben.

„In den letzten fünf Jahren hat jeder hier im Quad9-Team, mich eingeschlossen, mit Erstaunen beobachtet, wie unsere Dienste gewachsen sind, wie positiv wir uns auf die Sicherheit und den Datenschutz von Millionen von Nutzern auswirken konnten und mit welchem Enthusiasmus die Nutzer unseres DNS-Resolvers an unsere Mission glauben. Ich möchte dieser Gruppe von fantastischen Menschen danken, die hier viele Stunden arbeiten und das alles möglich gemacht haben“, sagte John Todd, General Manager. „Wir sind auch dankbar für die Hilfe, die wir von anderen erhalten haben. Wir könnten nicht erfolgreich sein ohne unsere Förderer und Partner, die uns die Möglichkeit geben, unsere wirklich erstklassigen Kapazitäten und die geografische Verteilung bereitzustellen, sowie ohne unsere individuellen Spender, die unsere Mission unterstützen. Es ist klar, dass es einen Bedarf für unsere Sicherheits- und Datenschutzlösungen gibt, die über ein stabiles, schnelles DNS-System bereitgestellt werden. Wir befinden uns seit fünf Jahren auf dem richtigen Weg und freuen uns darauf, unseren Elan auch in Zukunft aufrechtzuerhalten.“

Angesichts des gemeinnützigen Status des Unternehmens spielen Spenden eine grosse Rolle dabei, wie Quad9 mit seinem kostenlosen rekursiven DNS-Dienst die Sicherheit, die Leistung und den Datenschutz von Internetnutzern weiter verbessern kann. Da wir uns der Jahreszeit der Festtage und des Gebens nähern – vielleicht feiern Sie auch Giving Tuesday – bitten wir Sie, an Quad9 zu denken, wenn Sie in der Lage sind, uns ohne Umstände zu unterstützen. Klicken Sie hier für weitere Informationen über Spenden an Quad9. Wir danken unseren Förderern, Partnern, Nutzern und allen, die uns dabei unterstützen, das Internet sicherer und privater zu machen.

