Cybersecurity-Expertin Mary O'Brien tritt dem Stiftungsrat von Quad9 bei

Presse

06. Juli 2022 – Zürich, Schweiz Quad9, der branchenweit führende gemeinnützige DNS-Resolver, gab heute bekannt, dass die bekannte Ingenieurin und Cybersecurity-Expertin Mary O'Brien dem Stiftungsrat von Quad9 beigetreten ist, der den globalen gemeinnützigen Internet-Sicherheitsdienst überwacht.

„Wir freuen uns, dass Mary O'Brien nun im Stiftungsrat mitwirkt, um unsere Mission des Schutzes eines freien Internets voranzutreiben“, sagt John Todd, General Manager von Quad9. „Marys Beitrag wird wichtig für die Angelegenheiten des Rates sein, die die Sicherheit des Internets in den kommenden Monaten und Jahren weiter voranbringen werden.“

O'Brien schloss ihr Studium der Elektrotechnik an der Dublin City University ab. Anschliessend arbeitete sie beim britischen Halbleiterhersteller GEC Plessey in Swindon. Im Jahr 1994 wechselte sie zu Motorola, wo sie an den Standorten Swindon und Cork an der Entwicklung von ASICs und Software für GSM, GPRS und UMTS arbeitete. 2007 kam sie zu IBM und wechselte 2012 als Director of Threat Product Development zu IBM Security in Atlanta. Zwei Jahre später wurde sie Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung und 2018 wurde sie zum General Manager von IBM Security mit Hauptsitz in Boston ernannt. Heute leitet sie die globale Organisation mit mehr als achttausend Mitarbeitern von ihren Büros in Cork, ihrer Heimat Irland, aus.

„Es ist mir eine grosse Ehre, O'Brien im Stiftungsrat von Quad9 begrüssen zu dürfen. Ihr Fachwissen und ihr Verständnis des Cybersecurity-Ökosystems sind für uns als Gremium von unschätzbarem Wert, und ihre Aufsicht wird den Nutzern von Quad9 auf der ganzen Welt zugute kommen“, sagt Bill Woodcock, Vorsitzender des Stiftungsrats.

O'Brien bringt mehr als dreissig Jahre Erfahrung als Ingenieurin und Führungskraft im Sicherheitsbereich in den Stiftungsrat von Quad9 ein. Sie besetzt den Sitz von Dorian Kim, der Anfang des Jahres verstorben ist, und bringt die Stiftung auf ihre volle Stärke von fünf Ratsmitgliedern zurück.

Über Quad9

Quad9 ist ein rekursiver DNS-Dienst, der Cybersicherheitsschutz gegen Malware und Phishing bietet. Quad9 ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich für die Verbesserung des Datenschutzes und der Sicherheit einsetzt. Quad9 sammelt keine persönlichen Daten und verkauft sie auch nicht weiter. Der Dienst wird Einzelpersonen und Organisationen kostenlos zur Verfügung gestellt und erfordert keinen Vertrag. Die Organisation wurde 2017 ins Leben gerufen und ist heute von fast zweihundert Standorten in neunzig Ländern aus tätig. Quad9 existiert, um den Schutz und die Privatsphäre der Endnutzer weltweit zu verbessern und die Stabilität und Sicherheit des Internets zu fördern.