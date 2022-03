Internet Security Non-Profit-Organisation Quad9 ernennt Timo Koster zum Chief Strategy Officer

Presse

Koster soll Quad9s europäische Datenschutzpräsenz ausbauen, strategische Partnerschaften sichern und globalen Support entwickeln

Zürich, Schweiz 16. Dezember 2021 – Der gemeinnützige Schweizer DNS-Anbieter Quad9 gab heute die Ernennung von Timo Koster zum Chief Strategy Officer bekannt. In dieser neuen Funktion wird Koster die Teilnahme von Quad9 an europäischen Datenschutz- und Sicherheitsdiskussionen leiten und strategische Partnerschaften sowie die fortlaufende Unterstützung der gemeinnützigen Mission des Unternehmens sicherstellen.

Kosters umfassender Hintergrund in der Cybersicherheitspolitik und sein umfangreiches berufliches Netzwerk sind eine hervorragende Ergänzung für die Organisation. Quad9 ist weiterhin eine treibende Kraft bei der Standardisierung von Datenschutz- und Sicherheitsnormen in der DNS-Gemeinschaft, sowohl auf technischer Ebene als auch in politischen Diskussionen.

„Wir fühlen uns geehrt, dass Timo in dieser sehr strategischen Rolle zu Quad9 stößt, während wir unser Angebot auf über 90 Länder rund um den Globus ausweiten“, sagt John Todd, General Manager von Quad9. „Unser Engagement, Nutzern und Netzwerken frei zugängliche Sicherheit gegen Malware, Betrug und andere Angriffe zu bieten, wächst ständig und ist ressourcenintensiv, daher brauchen wir eine breite Basis von Verbündeten und Partnern, die uns dabei helfen, unsere Mission voranzutreiben. Timos Fähigkeiten, seine Erfahrung und sein Enthusiasmus sind eine perfekte Kombination für uns.“

Koster schied im vergangenen Jahr nach einer 30-jährigen diplomatischen Laufbahn aus dem niederländischen Auswärtigen Dienst aus. Er beendete seine Karriere als Botschafter für Sicherheitspolitik und Cyber. In dieser Funktion leitete er die Bemühungen der Niederlande zur Förderung eines offenen, freien und sicheren Internets. Koster verhandelte bei den Vereinten Nationen auch über Normen für das Verhalten von Staaten im Online-Raum und trug dazu bei, eine internationale Koalition zu schmieden, um Regelbrechern Konsequenzen aufzuerlegen. Unter seiner Führung initiierten die Niederlande eine Vielzahl von Projekten zum Aufbau von Cyber-Kapazitäten, um die digitale Kluft zu schließen und die Privatsphäre und andere Menschenrechte in Entwicklungsländern online zu schützen.

„Als gemeinnützige Organisation, deren Ziele der Schutz von Privatsphäre, der Sicherheit und Rechte der Endnutzer sind, passen Quad9 und seine Vision sehr gut zu dem, woran ich gearbeitet habe, als ich noch in der Regierung war. Ich freue mich darauf, zur wichtigen Aufgabe von Quad9 beizutragen“, sagt Koster.

Quad9 ist ein kostenloser Dienst, der die Standardkonfiguration des Domain Name Servers (DNS) Ihres ISP oder Ihres Unternehmens ersetzt. Wenn Ihr Computer eine Internet-Transaktion durchführt, die den DNS nutzt (und das ist bei den meisten Transaktionen der Fall), blockiert Quad9 die Suche nach bösartigen Hostnamen aus einer aktuellen Bedrohungsliste. Diese Blockierung schützt Ihren Computer, Ihr Mobilgerät oder Ihre IoT-Systeme vor einer Vielzahl von Bedrohungen wie Malware, Phishing, Spyware und Botnets und kann neben der Gewährleistung des Datenschutzes auch die Leistung verbessern. Der Quad9 DNS-Dienst wird von der in der Schweiz ansässigen Quad9 Foundation betrieben, deren Ziel ein sichereres und stabileres Internet für alle ist. Quad9 ist eine Non-Profit-Organisation, deren Betriebsbudget ausschließlich aus Sponsorengeldern und Spenden besteht. Um für die Mission von Quad9 zu spenden, besuchen Sie bitte diesen Link. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.quad9.net.

Teena Touch

415-310-3125

press@quad9.net