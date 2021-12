▸ Standorte

Quad9-Systeme sind weltweit an mehr als 150 Standorten über 90 Nationen verteilt, wobei ein weiterer umfangreicher Ausbau geplant ist. Die Server von Quad9 befinden sich hauptsächlich an Internettauschpunkten, d. h. dort, wo innerhalb einer bestimmten Region die höchste Konzentration an Verbindungen zwischen den Netzwerken besteht. Dies führt zu geringeren Latenzzeiten, da Pakete weniger Routing-Komponenten durchlaufen müssen, und es führt häufig dazu, dass Clients und Quad9-Systeme in derselben Nation ansässig sind, was die Risiken des Abfangens, der Störung oder der Beobachtung weiter reduziert. Quad9 beherbergt auch Systeme in regionalen Rechenzentren, wo die Kombination von Transitanbietern und die Nähe zu grossen regionalen Endbenutzernetzwerken eine ähnlich schnelle und sichere Paketzustellung ermöglicht.