Quad9 ist der Hüter einer globalen DNS-Infrastruktur, die existiert, um Menschenrechte bei der Kommunikation und der Teilnahme an der Regierung und der Zivilgesellschaft zu unterstützen. Wir bestehen, um die Datenschutz-, Sicherheits- und Leistungsanforderungen unserer Benutzer zu erfüllen.

Quad9 schützt die Privatsphäre unserer Nutzer, indem wir keine persönlichen Daten unserer Nutzer sammeln; wir dienen direkt dem Gemeinwohl und profitieren nicht von ihren persönlichen Daten.

Quad9 gewährleistet die Sicherheit unserer Benutzer, indem wir Verbindungen zwischen ihren Geräten und bösartigen Domains im Internet blockieren.

Quad9 bietet den Anwendern Leistung, indem wir Server in Hunderten von Gemeinden auf der ganzen Welt einsetzen, um den Dienst vor Ort bereitzustellen. Unser nicht-kommerzieller Status zeichnet uns aus, indem wir ansonsten unterversorgten Regionen gleiche Priorität einräumen.

Gelegentlich kommt es zu Konflikten zwischen diesen Bedürfnissen, und Quad9 ist bestrebt, die widersprüchlichen Anforderungen auf eine Art und Weise auszugleichen, die ethisch vertretbar ist und die Rechte oder das Vertrauen des einzelnen Benutzers nicht beeinträchtigt, während sie gleichzeitig den Bedürfnissen der vielen dient.

Quad9 verpflichtet sich, die Gesetze in jedem Land, in dem es tätig ist, zu befolgen. Daher wird das Unternehmen nur in Ländern tätig sein, in denen eine Rechtsstaatlichkeit herrscht, die mit Quad9s Ethik und moralischer Verpflichtung zum Schutz der Benutzer vereinbar ist. Sollte eine Regierung unter Berufung auf nationales Recht versuchen, Quad9 zu Handlungen zu zwingen, die den Nutzern schaden würden (wie z. B. das Sammeln von Informationen, die eine gefährdete Person de-anonymisieren könnten), würde sich Quad9 von den Aktivitäten in diesem Land zurückziehen. Dies bedeutet nicht, dass Benutzer in diesem Land an der Nutzung des Quad9-Dienstes gehindert würden (es sei denn, das Land selbst hindert sie daran); der Dienst wird von Standorten in nahegelegenen Ländern aus betrieben.

Unsere Datenschutzrichtlinie ist ein Schutzschild, um die Datenschutzrechte der Öffentlichkeit zu schützen. Sie ist jedoch kein Schutzschild für Personen, die andere ungestraft schädigen wollen.

Die folgende Übersetzung dient nur zu Ihrer Information. Im Falle eines Konflikts oder einer Unstimmigkeit zwischen dieser übersetzten Version und der englischen Version (auch als Folge von Verzögerungen bei der Übersetzung), ist die englische Version massgebend.