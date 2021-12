▸ Dienst Adressen & Features

Quad9 bietet mehrere verschiedene Dienste für rekursive DNS-Features an. Jeder wird durch eine andere IP-Adresse (oder in einigen Fällen durch einen Hostnamen) repräsentiert, die Sie zur Konfiguration Ihrer Systeme verwenden. In unseren Einrichtungsanleitungen erfahren Sie, wie Sie die gängigsten Geräte konfigurieren.

Rekursive DNS-Server-Adressen und Features – Dienstbasierte Konfiguration:

Recommended: Malware-Blockierung, DNSSEC-Validierung (dies ist die typischste Konfiguration)

IPv4 9.9.9.9 149.112.112.112 IPv6 2620:fe::fe 2620:fe::9 HTTPS https://dns.quad9.net/dns-query TLS tls://dns.quad9.net

Secured w/ECS: Malware-Blockierung, DNSSEC-Validierung, ECS aktiviert

IPv4 9.9.9.11 149.112.112.11 IPv6 2620:fe::11 2620:fe::fe:11 HTTPS https://dns11.quad9.net/dns-query TLS tls://dns11.quad9.net

Unsecured: Keine Malware-Blockierung, keine DNSSEC-Validierung (nur für Experten!)

IPv4 9.9.9.10 149.112.112.10 IPv6 2620:fe::10 2620:fe::fe:10 HTTPS https://dns10.quad9.net/dns-query TLS tls://dns10.quad9.net

Hinweise: Wenn Sie Geräte haben, die nach IP-Adresse konfiguriert werden müssen, stellen Sie sicher, dass Sie ALLE IP-Adressen, die für Ihren ausgewählten Dienst aufgelistet sind, in die Konfigurationsbereiche eintragen. Wenn Sie nur eine der drei Adressen eintragen, sind Sie anfällig für Single-Path-Ausfälle, falls diese auftreten sollten. Auch wenn Sie noch kein IPv6 haben, fügen Sie diese Adressen aus der Liste hinzu, damit Sie sich später nicht daran erinnern müssen – die meisten Systeme ignorieren IPv6-Adressen, wenn sie nicht verwendet werden können.

Android-Konfigurationsoptionen

Quad9 stellt eine App für Android-Benutzer zur Verfügung, die die Konfiguration von Quad9 DNS für diese Geräte stark vereinfacht.

Die App enthält weitere Features wie ein vollständiges Protokoll der DNS-Anfragen, Benachrichtigung bei Block-Events und Verschlüsselung (mittels DNS-over-TLS) aller Anfragen an die Quad9-Systeme.

Sie finden die Quad9 Connect App im Google Play Store:



Es ist auch möglich, Quad9-Dienste über das Private DNS Feature von Android zu nutzen, klicken Sie hier, um zu erfahren, wie das geht.

DNSCrypt-Konfigurationsmöglichkeiten

DNSCrypt ist ein weniger häufig verwendetes DNS-Verschlüsselungsprotokoll, das jedoch von Quad9 unterstützt wird. Um mehr über DNSCrypt zu erfahren, lesen Sie unseren Beitrag hier, oder laden Sie die Konfigurationsdateien und Stempel unter https://www.quad9.net/quad9-resolvers.toml herunter.