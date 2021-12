Einrichtungsanleitung für MacOS

Klicken Sie auf das „+“-Zeichen und fügen Sie 9.9.9.9 am Anfang der Liste hinzu.



Optional: Sie können 149.112.112.112 als zweiten Eintrag in der Liste hinzufügen.



Wenn Sie IPv6 verwenden Klicken Sie auf das „+“-Zeichen und fügen Sie 2620:fe::fe hinzu.



Optional: Sie können 2620:fe::9 als zweiten Eintrag in der Liste hinzufügen.