▸ El consejo de Fundadores

Bill Woodcock - Presidente

Bill es el director ejecutivo de Packet Clearing House, el organismo internacional no gubernamental que desarrolla y respalda la infraestructura fundamental del internet, tales como punto neutro o puntos de intercambio de Internet y la base del Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Desde que ingresó a la industria del internet en 1985, Bill ha ayudado a establecer más de trescientos puntos de intercambio de internet. En 1989, Bill desarrolló la técnica de enrutamiento de la difusión por proximidad (anycast) que actualmente protege el sistema de nombres de dominio. Bill es miembro de la junta directiva de The M3AA Foundation, además estuvo por quince años en el consejo de the American Registry for Internet Numbers (ARIN). En la actualidad, el trabajo de Bill se enfoca principalmente en la estabilidad económica y la seguridad de la infraestructura fundamental del internet.