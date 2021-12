Quad9 y Sony Music: Situación de la orden judicial alemana

Blog

El viernes pasado se notificó a Quad9 que Sony Music había conseguido una orden judicial en contra de Quad9 en el tribunal de primera instancia de Hamburgo, Alemania, con el fin de bloquear la resolución de DNS de los dominios utilizados para almacenar archivos de contenido musical, alegando que dicha resolución infringe los derechos de autor de Sony.

Quad9 no tiene relación alguna con ninguna de las partes de la supuesta infracción. Nuestros sistemas se encargan de resolver los nombres de dominio, transmitiendo información pública en el Internet público, como lo haría cualquier otro servidor recursivo, por lo que no hay ninguna argumentación de que los nombres de dominio en sí, o cualquier información que Quad9 haya manejado, infrinjan los derechos de autor de Sony.

Hemos contratado a un abogado y estamos en proceso de presentar una objeción a dicha orden judicial, pese a que estamos obligados a cumplirla.

Creemos que los titulares de derechos de autor tienen a su vez el derecho a proteger su obra, eso no se cuestiona. Los artistas merecen ser compensados, por lo que no apoyamos la violación de los derechos de autor.

No obstante, no estamos a favor de la extralimitación en la redacción de terceras partes no implicadas y tecnológicamente remotas en la ejecución de los litigios por infracción. La inclusión de servidores DNS recursivos, que no manejan material con derechos de autor y que no tienen ninguna relación con las partes implicadas, en las listas de los mecanismos de bloqueo por mandato legal, es un precedente muy peligroso. La afirmación de esta orden judicial es, en efecto, que, si existe alguna posibilidad técnica de denegar el acceso a los contenidos por parte de un grupo o un mecanismo específico, entonces se requiere por ley que el bloqueo tenga lugar a petición, independientemente del coste o de la probabilidad de éxito. Si este precedente se mantiene, volverá a aparecer en requerimientos similares contra otros terceros distantes y no implicados, como el software antivirus, los navegadores web, los sistemas operativos, los administradores de redes informáticas, los operadores de servicios DNS y los firewalls (conocido también como cortafuegos), por citar sólo algunos de los blancos más obvios. Esta externalización de los costes y riesgos de la industria de contenidos en sistemas y proveedores no relacionados tendrá un efecto alarmante en la industria tecnológica y del Internet en Alemania. Nuestra objeción a esta orden judicial no tiene nada que ver con los contenidos, sino con la transferencia de costes y riesgos a terceros lejanos y no relacionados. Por lo que sabemos, este es el primer caso en el que se responsabiliza a un servidor DNS de la piratería de música, de la que no era partícipe.

Quad9 es una organización sin fines de lucro y se sostiene gracias a las donaciones de organizaciones y personas que creen en nuestra misión de privacidad y ciberseguridad. Las protecciones que ofrecemos están a disposición del público sin coste alguno, lo cual es una de las razones por las que son tan ampliamente utilizadas en todo el mundo y por las que hemos sido tan eficaces en la protección del público contra las amenazas de ciberseguridad. Protegemos con éxito a los usuarios de más de sesenta millones de ataques de malware y phishing a diario. El coste de la defensa legal de este servicio crítico de ciberseguridad será enorme, y ese coste irá en detrimento de nuestra misión de ayudar a los usuarios finales en mantener su vida digital segura y privada. Hay cuestiones en juego que van más allá de nuestras propias inquietudes, así que seguiremos esforzándonos en la medida de nuestras posibilidades.

Nos gustaría agradecer la respuesta de nuestra comunidad de usuarios. Durante el fin de semana posterior a las primeras noticias de la demanda, vimos un aumento de más del 900% en el volumen de donantes a través de nuestro sitio web. Por lo que saludamos el apoyo tanto monetario como moral ante este desafío. Está claro que nuestra comunidad de usuarios entiende la amenaza y se está uniendo para luchar contra ella. Todo ayuda, y agradecemos las donaciones.

Los dos documentos judiciales se incluyen a continuación, tanto en su versión original en alemán como en el texto traducido al inglés. Vale decir, que el texto en inglés no debe considerarse como una traducción perfecta.

20210618-Sony-Quad9-Injunction-DE

20210618-Sony-Quad9-Injunction-EN