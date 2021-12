El Tribunal alemán falla en contra de la organización sin fines de lucro de seguridad en Internet Quad9 en su primera audiencia frente a Sony Music de Alemania

Prensa

La libertad mundial del Internet se ve amenazada por una sentencia sobre derechos de autor que apunta a un proveedor de DNS no relacionado.

Zúrich, Suiza, 30 de noviembre de 2021 – El Tribunal Regional de Hamburgo ha dictaminado hoy que no suspenderá la orden judicial existente en contra de Quad9 en un caso presentado por Sony Music de Alemania. El caso gira en torno a la demanda de Sony Music, en el que los servidores de Quad9 situados en Alemania dejen de resolver nombres DNS de sitios de terceros que, según se alega, tienen URLs que infringen los derechos de autor.

Quad9 presentó una objeción a principios de este año, y como resultado de esta sentencia, Quad9 tiene la intención de continuar con la oposición a la medida cautelar en un tribunal superior, el cual procederá a apelar mediante una prórroga.

No hay ningún elemento de violación de derechos de autor el cual se demanda y en el que Quad9 participe indirectamente, ni hay datos infringidos en los servidores de Quad9, así como tampoco Quad9 tiene ninguna relación comercial con el sitio en cuestión. La demanda de la orden judicial se limita a que Quad9, al permitir a los usuarios finales asignar nombres de Internet a direcciones IP como parte de su servicio de resolución de DNS, está legalmente obligada a dejar de resolver esos nombres si se lo exigen las partes que afirman ser titulares de los derechos.

Quad9 seguirá realizando el bloqueo de DNS para el nombre de dominio citado en la orden judicial, que hace referencia a un sitio web que supuestamente ofrece enlaces a materiales protegidos por derechos de autor.

"Estamos decepcionados de que esta primera serie de audiencias haya culminado en lo que creemos que es un resultado no coherente con las intenciones legislativas del gobierno alemán", dice John Todd, director general de Quad9. "Hay un gran número de servicios en internet que pensamos que, en última instancia, corren un grave riesgo con esta sentencia, por lo que no cesaremos en nuestras impugnaciones legales a este mandato judicial. Nos oponemos a la decisión no sólo por nosotros, sino por todos nuestros usuarios finales, operadores de red, desarrolladores de software y servicios de red que creemos que son los blancos de esta sentencia en un contexto mucho más amplio."

"Como organización sin fines de lucro cuyos objetivos son proteger la privacidad, la seguridad y los derechos de los usuarios finales, seguiremos adelante en nuestra lucha legal contra lo que consideramos es un resultado que atenta contra el núcleo mismo de la capacidad de Internet de ser una herramienta útil y confiable para todos. Las empresas no deberían tener la facultad de exigir directamente a los operadores de infraestructuras de red que censuren los sitios". Continuó Todd.

Quad9 cuenta con el apoyo de la Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF), la Asociación ecológica de la industria del Internet (eco.de) y la Stiftung Mercator Schweiz (stiftung-mercator.ch) en su defensa, además de otras entidades.

"El Bundestag alemán suprimió hace años la responsabilidad por intromisión de los proveedores de acceso a Internet para así facilitar el funcionamiento de los WIFIs abiertos. La exposición de los operadores de servidores DNS recursivos a los riesgos legales deteriora las garantías legales que los legisladores pretendieron establecer", señala la coordinadora del proyecto GFF, Julia Reda.

"Este tipo de sentencias reciben poca atención hasta que es demasiado tarde. Las implicaciones de este caso son muy serias y de gran magnitud si no se les opone con firmeza, por lo que animamos a que se considere en profundidad el resultado del mismo. Quad9 trabaja en beneficio de los usuarios finales, y no de los intereses comerciales, aunque este caso tiene una serie de implicaciones negativas tan graves para muchas empresas como para los particulares", dijo Todd.

"Valoramos el apoyo expresado por nuestra comunidad de usuarios, por lo que alentamos y recibimos con agrado cualquier apoyo en términos financieros que nos permita seguir costeando nuestra defensa legal. Estamos muy agradecidos a la GFF, a eco, a la Stiftung Mercator Schweiz y a otros por su apoyo continuo, aún necesitamos cubrir una importante suma de dinero legal que forma parte del proceso de contrarrestar a un oponente que cuenta con una buena capacidad financiera. Creemos que al final ganaremos en las próximas fases de este litigio, y que esta primera sentencia es sólo una situación momentánea hasta que otros tribunales examinen los fundamentos dados como parte de una consideración más amplia de los derechos y sus implicaciones."

Acerca de Quad9

Quad9 es un servicio gratuito que reemplaza por defecto la configuración del servidor de nombres de dominio (DNS) de un ISP o de una empresa. Cuando su PC realiza cualquier transacción en Internet que utilice el DNS (vale decir que la mayoría de las transacciones lo hacen), Quad9 bloquea las búsquedas de nombres de host maliciosos a partir de una lista actualizada de amenazas. Esta acción de bloqueo protege su PC, dispositivo móvil o sistemas IoT contra una amplia gama de amenazas como el malware, el phishing, el spyware y las redes de bots, por lo que permite mejorar el rendimiento, además de garantizar la privacidad. El servicio DNS de Quad9 está gestionado por la Fundación Quad9, con sede en Suiza, cuya misión es proporcionar un Internet más seguro y fiable para todos. Quad9 es una organización sin fines de lucro cuyo presupuesto operativo procede íntegramente de patrocinios y donaciones. Para donar a la causa de Quad9, visite este enlace. Para mayor información, visite https://www.quad9.com.

Acerca de la GFF

La GFF (Gesellschaft für Freiheitsrechte / Sociedad de Derechos Civiles) es una ONG sin fines de lucro con sede en Berlín, fundada en 2015. Su misión es lograr una estructura sostenible para el éxito de los litigios estratégicos en el ámbito de los derechos humanos y civiles en Alemania y Europa.

Los casos actuales de la GFF se centran en la protección de la privacidad, la libertad de información y de prensa, así como en la defensa de la igualdad de libertad para todos. Estas áreas presentan desafíos críticos para los derechos fundamentales y, por lo tanto, crean oportunidades para el litigio estratégico. El objetivo a largo plazo de la GFF es mejorar permanentemente la protección de los derechos humanos y civiles en Europa. Para mayor información, visite https://freiheitsrechte.org/english/.

