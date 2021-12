Quad9 es una plataforma de DNS anycast (difusión de proximidad), gratuita, recursiva que ofrece a los usuarios finales sólidas protecciones de seguridad, garantías de privacidad respaldadas por el GDPR, el cual utiliza una red mundial de alto rendimiento.

Seguridad: Quad9 proporciona bloqueo de amenazas para el usuario y sus dispositivos mediante el bloqueo de dominios maliciosos conocidos, evitando que sus ordenadores, dispositivos móviles y hardware IoT se conecten a sitios de malware o phishing (suplantación de identidad). Cada vez que un usuario de Quad9 le da clic en un enlace de un sitio web o escriba una dirección en un navegador web, Quad9 verifica el sitio con una lista de dominios combinados de muchos socios de información sobre amenazas diversas. En función de los resultados, Quad9 completa o rechaza el intento de búsqueda, impidiendo las conexiones a sitios maliciosos, cada vez que se produzca una coincidencia.

Privacidad: Quad9 no conserva datos personales del usuario. No hay que registrarse, abrir una cuenta o firmar un contrato para utilizar el servicio. No se almacenan ni se transmiten direcciones IP (de sus siglas en inglés, Protocolo de Internet) fuera de los sistemas in-situ; además Quad9 es una organización sin fines de lucro , sin otros productos ocultos que dependen de un flujo de ingresos derivados de los datos personales o de otras oportunidades para aumentar las ventas. Quad9 tiene su sede en Suiza, donde las leyes estrictas regulan estas promesas.

Rendimiento: Los sistemas de Quad9 están distribuidos por todo el mundo en más de 150 sedes en 90 países. Estos servidores están ubicados principalmente en puntos de intercambio de Internet(de las siglas en inglés, IEP) lo que significa que la distancia y el tiempo necesarios para obtener respuestas, son menores que casi cualquier otra solución. Estos sistemas están distribuidos por todo el mundo, no sólo en zonas muy pobladas, lo que significa que los usuarios de zonas escasamente atendidas pueden ver mejoras significativas en la velocidad de las búsquedas de DNS. Los sistemas son ""anycast"", lo que implica que las consultas se enrutan automáticamente al sistema operativo más cercano.