▸ Direcciones de servicio y sus características

Quad9 tiene diferentes ofertas de servicios para las funciones de DNS recursivo. Cada una está representada por una dirección de IP diferente (o, en algunos casos, por un nombre de host), que se utiliza para configurar los sistemas. Consulte nuestras Guías de configuración para saber cómo configurar los dispositivos más utilizados.

Direcciones y características del servidor DNS recursivo - Configuraciones basadas en el servicio:

Recomendado: Bloqueo de malware, validación de DNSSEC (ésta es la configuración más típica)

IPv4 9.9.9.9 149.112.112.112 IPv6 2620:fe::fe 2620:fe::9 HTTPS https://dns.quad9.net/dns-query TLS tls://dns.quad9.net

Protegido c/ECS: Bloqueo de malware, validación de DNSSEC, ECS activado

IPv4 9.9.9.11 149.112.112.11 IPv6 2620:fe::11 2620:fe::fe:11 HTTPS https://dns.quad9.net/dns-query TLS tls://dns11.quad9.net

Sinseguridad: Sin bloqueo de malware, sin validación de DNSSEC (sólo para expertos!)

IPv4 9.9.9.10 149.112.112.10 IPv6 2620:fe::10 2620:fe::fe:10 HTTPS https://dns.quad9.net/dns-query TLS tls://dns10.quad9.net

Sugerencias: Si tiene dispositivos que necesitan ser configurados por dirección IP, asegúrese de poner TODAS las direcciones IP listadas para su servicio seleccionado en cualquier área de configuración. Poner sólo una de las tres le dejará vulnerable a los fallos de ruta única si se producen. Incluso si todavía no tiene IPv6, añada esas direcciones de la lista para no tener que recordarlo más tarde - la mayoría de los sistemas ignorarán las direcciones IPv6 si no se pueden utilizar.

Opciones de configuración de Android

Quad9 ofrece una aplicación para los usuarios de Android, que simplifica enormemente la configuración de Quad9 DNS para esos dispositivos. La aplicación también incluye otras funciones, como un registro completo de las consultas DNS, notificaciones sobre eventos de bloqueo y cifrado (utilizando DNS-sobre-TLS) de todas las consultas a los sistemas Quad9.

Encuentre la aplicación "Quad9 Connect" en la tienda de Google Play haga clic aquí

Opciones de configuración de DNSCrypt

DNSCrypt es un protocolo de encriptación de DNS que se utiliza con menos asiduidad, pero que está respaldado por Quad9. Para leer más sobre DNSCrypt, consulte nuestro post aquí, o puede descargar los archivos de configuración y los sellos siguiendo https://www.quad9.net/quad9-resolvers.toml