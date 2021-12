▸ Conseil de la Fondation

Bill Woodcock - Président

Bill est le directeur exécutif de Packet Clearing House, l'organisation internationale non gouvernementale qui construit et soutient l'infrastructure critique de l'Internet, notamment les points d'échange Internet et le cœur du système des noms de domaine. Depuis son entrée dans l'industrie de l'Internet en 1985, Bill a aidé à établir plus de trois cents points d'échange Internet. En 1989, Bill a développé la technique de routage anycast qui protège aujourd'hui le système de noms de domaine. Bill est membre du conseil d'administration de la Fondation M3AA et a été membre du conseil d'administration de l'American Registry for Internet Numbers pendant quinze ans. Aujourd'hui, le travail de Bill se concentre principalement sur la sécurité et la stabilité économique des infrastructures Internet critiques.

Martin Leuthold - Trésorier

Après avoir étudié à l'ETH Zurich, Martin Leuthold a travaillé dans plusieurs fonctions de sécurité en Suisse et à l'étranger, notamment comme CISO d'un conglomérat industriel multinational. Depuis février 2016, il est responsable de la division Sécurité et réseau de SWITCH, où il est également responsable du Computer Emergency Response Team SWITCH-CERT. Martin Leuthold est membre du conseil de fondation de Quad9 en Suisse.

Dorian Kim - Secrétaire

Dorian Kim est un technologue expérimenté qui occupe actuellement le poste de vice-président de l'ingénierie IP, Global IP Network, chez NTT, où il est responsable de la direction technique de l'activité Global IP Network de NTT Communications. M. Kim travaille chez NTT depuis 2005, où il a assumé des rôles de plus en plus importants tout au long de sa carrière. Auparavant, il a été directeur de l'ingénierie IP chez Verio, consultant chez Sprint et ingénieur principal chez CICNet. En plus de son travail chez NTT, M. Kim consacre son temps et son expertise à un certain nombre d'organisations en tant que membre du conseil d'administration, notamment Quad9 et Packet Clearinghouse.

Benno Overeinder

Benno Overeinder est directeur général et ingénieur de recherche principal à NLnet Labs. NLnet Labs est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur la recherche et le développement des technologies Internet de base. Dans le cadre de sa fonction, Benno est responsable de la planification stratégique et tactique des activités, de l'innovation de nouvelles technologies pour l'infrastructure Internet. Pour ses activités de recherche, il s'intéresse particulièrement à la manière dont les résultats de la recherche ont des implications pratiques et opérationnelles sur la façon dont nous gérons nos réseaux. Les sujets d'intérêt sont le DNS et le DNSSEC (mise en œuvre, fonctionnement et politique), le routage inter-domaines (BGP, RPKI, stabilité, évolutivité et sécurité), et les mesures de l'Internet au sens large. Il est également un membre actif de la communauté RIPE, IETF et DNS-OARC.