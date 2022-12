Célébration de cinq années de sécurité et de confidentialité - Retour sur l'impact de Quad9 sur la cybersécurité

Blog

Un regard en arrière sur l'impact de Quad9 sur la cybersécurité

Un retour en arrière

Il semble que c'était hier que Quad9 n'était rien de plus qu'un projet pilote offrant gratuitement des services DNS récursifs au public - et pourtant nous sommes là, célébrant maintenant notre cinquième anniversaire. En regardant nos paramètres cibles de la première année, nous sommes stupéfaits de la croissance que nous avons connue et de l'impact que nous avons eu sur la cybersécurité et la confidentialité en ligne. C'est pourquoi nous avons voulu profiter de l'occasion pour remonter le fil de nos souvenirs et explorer comment_vous_avez aidé Quad9 à devenir le service qu'il est aujourd'hui.

Une promenade sur le chemin de la mémoire

Quelques mois seulement après le lancement de notre production en novembre 2017, nous avons publié un article traitant de " ce que nous avons fait jusqu'à présent ". Nous étions ravis des chiffres présentés dans cet article de février 2018, mais nous n'avions aucune idée de la rapidité avec laquelle Quad9 allait se développer dans les années à venir grâce au soutien du public, aux dons, aux subventions et au besoin toujours plus grand de mesures de sécurité et de confidentialité robustes pour tous les appareils connectés.

Pour vraiment mesurer la croissance de Quad9 au cours des dernières années, nous avons pensé qu'il serait amusant de comparer certains paramètres de l'article original "ce que nous avons fait jusqu'à présent" aux performances actuelles.

Performance Metric Quad9 (2018)* Quad9 (2022)* Change Global Resolver Locations 70 183 +161% Average Daily Blocks 10 million 220 million +2100% Active Malicious Domains 1.1 million 3.5 million+ +218% Countries Deployed 40 >100 +150%

Remarque : Comme Quad9 ne recueille pas de données spécifiques sur les utilisateurs pour protéger leur vie privée, les chiffres exacts sur la croissance sont basés sur des estimations de chiffres comprenant les requêtes, les événements de blocage et les lieux d'exploitation.

Regarder vers l'avenir et comment vous pouvez aider

Bien qu'il soit important de prendre un moment pour admirer ses propres réalisations, Quad9 reste fidèle à son objectif de permettre un écosystème plus sûr pour la communauté mondiale des utilisateurs d'Internet. Quad9 est prêt à poursuivre sa croissance en tant que l'une des principales plateformes DNS gratuites, récursives et anycast. Quad9 n'a pas l'intention de ralentir l'expansion des rôles de parrainage avec les fournisseurs de renseignements sur les menaces qui peuvent fournir des données exploitables et les partenaires financiers généraux qui reconnaissent l'impact de la promotion de la sécurité, de la confidentialité et de la sûreté en ligne.

"Au cours des cinq dernières années, tous les membres de l'équipe Quad9, y compris moi-même, ont été impressionnés par la croissance de nos services, l'effet positif que nous avons eu sur la sécurité et la confidentialité de millions d'utilisateurs, et l'enthousiasme de ceux qui utilisent notre résolveur DNS et croient en notre mission. Je tiens à remercier le groupe de personnes incroyables qui travaillent ici pendant de longues heures et qui ont rendu tout cela possible", a déclaré John Todd, directeur général. "Nous sommes également reconnaissants pour l'aide qui nous a été apportée par d'autres. Nous ne pourrions pas réussir sans nos sponsors et partenaires qui nous ont donné la possibilité d'offrir une capacité et une distribution géographique de classe mondiale, ainsi que sans nos donateurs individuels qui soutiennent notre mission. Il est clair qu'il existe un besoin pour nos solutions de sécurité et de confidentialité fournies via un système DNS stable et rapide. Nous avons atteint notre objectif depuis cinq ans et nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée à l'avenir."

Étant donné son statut d'organisation à but non lucratif, les dons jouent un rôle important dans la capacité de Quad9 à continuer à améliorer la sécurité, les performances et la confidentialité des utilisateurs d'Internet via son service DNS récursif gratuit. À l'approche de la saison des fêtes et des dons, ou peut-être célébrez-vous le Giving Tuesday, nous vous demandons de penser à Quad9 si vous êtes en mesure d'apporter votre soutien. Cliquez ici pour plus d'informations sur les dons à Quad9. Nous apprécions nos sponsors, nos partenaires, nos utilisateurs et tous ceux qui contribuent à faire de l'Internet un moyen plus sûr et plus privé d'être connecté.

