Mary O'Brien, cadre de la cybersécurité, rejoint le Conseil de la Fondation Quad9

06 juillet 2022 - Zurich, Suisse Quad9, le plus grand résolveur DNS récursif public et à but non lucratif de l'industrie, a annoncé aujourd'hui que Mary O'Brien, ingénieur de renom et responsable de la cybersécurité, a rejoint le Conseil de fondation de Quad9, le conseil d'administration qui supervise le service public mondial de sécurité Internet.

"Nous sommes ravis de pouvoir compter sur la participation de Mary au Conseil pour faire avancer notre mission de protection de l'Internet libre ", a déclaré John Todd, directeur général de Quad9. "La contribution de Mary sera importante pour les questions du Conseil qui continueront à faire progresser la sûreté et la sécurité du Web dans les mois et années à venir."

Mary O'Brien a obtenu un diplôme d'ingénieur en électricité à la Dublin City University, qu'elle a mis à profit chez le fabricant britannique de semi-conducteurs GEC Plessey à Swindon. En 1994, elle est entrée chez Motorola, où elle a travaillé sur leurs produits pour opérateurs, développant des ASIC et des logiciels GSM, GPRS et UMTS sur les sites de Swindon et de Cork. En 2007, elle a rejoint IBM et en 2012, elle est passée à IBM Security à Atlanta en tant que directrice du développement des produits de menace. Deux ans plus tard, elle est devenue vice-présidente de la recherche et du développement, et en 2018, elle a été nommée directrice générale d'IBM Security, dont le siège est à Boston. Aujourd'hui, elle dirige cette organisation mondiale de plus de huit mille personnes depuis ses bureaux de Cork, dans son Irlande natale.

" Je suis profondément honorée d'avoir le privilège d'accueillir Mme O'Brien au sein du conseil de fondation de Quad9. Son expertise et sa compréhension de l'écosystème de la cybersécurité sont inestimables pour nous en tant qu'organisme, et sa surveillance profitera aux utilisateurs de Quad9 dans le monde entier ", a déclaré Bill Woodcock, président du Conseil de fondation.

Mme O'Brien apporte plus de trente ans d'expérience en tant qu'ingénieur et responsable de la sécurité au Conseil de fondation de Quad9, où elle occupe le siège laissé vacant par Dorian Kim, décédé au début de l'année, et permet à la fondation de retrouver son effectif complet de cinq conseillers.

À propos de Quad9

Quad9 est un service DNS récursif offrant une protection de cybersécurité contre les logiciels malveillants et le phishing. Quad9 est une fondation d'utilité publique qui existe dans le but d'améliorer la confidentialité et la sécurité. Quad9 ne collecte ni ne revend de données personnelles. Son service est fourni aux particuliers et aux organisations sans frais et ne nécessite aucun contrat. L'organisation a été lancée en 2017 et opère désormais depuis près de deux cents sites dans quatre-vingt-dix pays. Quad9 existe pour améliorer la protection et la confidentialité des utilisateurs finaux dans le monde entier, en plus de promouvoir la stabilité et la sécurité d'Internet.