Quad9, organisme à but non lucratif spécialisé dans la sécurité Internet, nomme Timo Koster au poste de directeur de la stratégie

Timo Koster sera chargé de développer l'empreinte européenne de Quad9 en matière de protection des données, d'établir des partenariats stratégiques et de développer un soutien mondial.

Zurich, Suisse 16 décembre 2021 - Le fournisseur suisse de DNS à but non lucratif Quad9 a annoncé aujourd'hui la nomination de Timo Koster au poste de directeur de la stratégie. Ce nouveau rôle pour Koster sera de gérer la participation de Quad9 dans les conversations européennes sur la protection des données et la sécurité et aura pour fonction d'assurer des partenariats stratégiques et de développer un soutien continu pour leur mission à but non lucratif.

La vaste expérience de Koster en matière de politique de cybersécurité et son vaste réseau professionnel constituent un excellent atout pour l'organisation. Quad9 continue d'être une force motrice dans la normalisation des normes de confidentialité et de sécurité dans la communauté DNS, tant au niveau technique que dans les discussions politiques.

"Nous sommes honorés que Timo ait rejoint Quad9 dans ce rôle très stratégique alors que nous étendons nos offres au-delà de 90 pays dans le monde ", déclare John Todd, directeur général de Quad9. "Notre engagement à fournir aux utilisateurs et aux réseaux une sécurité librement accessible contre les logiciels malveillants, la fraude et d'autres attaques ne cesse de croître et d'exiger des ressources importantes, nous avons donc besoin d'une large base d'alliés et de partenaires pour nous aider à poursuivre notre mission. Les compétences, l'expérience et l'enthousiasme de Timo nous correspondent parfaitement."

M. Koster a pris sa retraite du service extérieur néerlandais l'année dernière après une carrière diplomatique de 30 ans qu'il a terminée en tant qu'ambassadeur itinérant pour la politique de sécurité et le cyberespace. À ce titre, il a dirigé les efforts des Pays-Bas pour promouvoir un internet ouvert, libre et sûr. M. Koster a également négocié des normes relatives au comportement des États dans le cyberespace aux Nations unies et a contribué à la création d'une coalition internationale visant à imposer des conséquences à ceux qui enfreignent les règles. Sous sa direction, les Pays-Bas ont lancé un large éventail de projets de renforcement des cyber capacités afin de réduire la fracture numérique et de protéger la vie privée et les autres droits de l'homme en ligne dans les pays en développement.

"En tant qu'organisation à but non lucratif dont les objectifs sont de protéger la vie privée, la sécurité et les droits des utilisateurs finaux, Quad9 et sa vision correspondent très bien à ce sur quoi j'ai travaillé lorsque j'étais encore au gouvernement. Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à l'importante mission de Quad9", déclare M. Koster.

À propos de Quad9

Quad9 est un service gratuit qui remplace la configuration par défaut du serveur de noms de domaine (DNS) de votre FAI ou de votre entreprise. Lorsque votre ordinateur effectue une transaction Internet qui utilise le DNS (ce qui est le cas de la plupart des transactions), Quad9 bloque les recherches de noms d'hôtes malveillants à partir d'une liste de menaces mise à jour en permanence. Cette action de blocage protège votre ordinateur, votre appareil mobile ou vos systèmes IoT contre un large éventail de menaces telles que les logiciels malveillants, le phishing, les logiciels espions et les botnets, et elle peut améliorer les performances en plus de garantir la confidentialité. Le service DNS Quad9 est exploité par la Fondation Quad9, basée en Suisse, dont la mission est de fournir un Internet plus sûr et plus robuste pour tous. Quad9 est une organisation à but non lucratif dont le budget opérationnel provient entièrement de parrainages et de dons. Pour faire un don à la cause de Quad9, veuillez visiter ce lien. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.quad9.net.

Contact média

Teena Touch

415-310-3125

press@quad9.net