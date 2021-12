▸ Emplacements

Les systèmes Quad9 sont distribués dans le monde entier sur plus de 150 sites répartis dans 90 pays, et une expansion importante est prévue. Les serveurs de Quad9 sont principalement situés aux points d'échange Internet, là où se trouve la plus grande concentration d'interconnexions dans une région typique entre les réseaux. Cela permet de réduire la latence, car les paquets doivent traverser moins de composants de routage, et cela conduit souvent les clients et les systèmes Quad9 à résider dans la même nation, ce qui réduit encore les risques d'interception, d'interférence ou d'observation. Quad9 héberge également des systèmes dans des centres de données régionaux où la combinaison des fournisseurs de transit et la proximité des grands réseaux régionaux d'utilisateurs finaux rendent la livraison des paquets tout aussi rapide et sûre.