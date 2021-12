Quad9 est une organisation à but non lucratif, qui s'appuie sur des subventions et des partenariats avec des sources commerciales et non commerciales et des particuliers. Votre utilisation de Quad9 peut prévenir une attaque par logiciel contre rançon, empêcher que votre compte bancaire soit compromis ou protéger votre ordinateur portable contre une utilisation dans le cadre d'une attaque criminelle illicite contre d'autres personnes. Toutes ces protections potentielles et plusieurs millions d'autres interventions ont un résultat direct en termes d'économies pour vous, votre entreprise ou organisation, et les entreprises sur lesquelles vous comptez, telles que les banques et les sociétés de commerce électronique. Nous espérons que cette compréhension pourra vous inspirer à faire un don à Quad9, en tant que particulier ou avec un parrainage d'entreprise.