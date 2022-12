A Celebrar Cinco Anos de Segurança & Privacidade – Retrospetiva do Impacto da Quad9 na Cibersegurança

Blog

Retrospetiva do Impacto da Quad9 na Cibersegurança

Atrás no Tempo

Parece que foi ontem que a Quad9 era apenas um projeto piloto que prestava serviços recursivos DNS gratuitamente ao público – e, no entanto, aqui estamos nós a celebrar o nosso quinto aniversário. Olhando para trás para os nossos objetivos em números do primeiro ano, estamos espantados com o crescimento obtido e o impacto que tivemos na segurança cibernética e na privacidade online. Por isso queríamos aproveitar a oportunidade para viajarmos ao passado e vermos como a sua ajuda permitiu a Quad9 chegar ao serviço que é hoje.

Uma viagem ao passado

Apenas alguns meses após o nosso lançamento da produção em Novembro de 2017, publicámos um artigo que falava sobre "o que fizemos até agora". Estávamos maravilhados com os números alcançados em Fevereiro de 2018, mas não tínhamos ideia o quão rapidamente a Quad9 iria expandir-se nos anos seguintes, graças ao apoio, donativos, subvenções do público e a necessidade constante de adotar medidas sólidas de segurança e privacidade para todos os aparelhos conectados.

Para verdadeiramente compreender o crescimento que a Quad9 teve ao logo dos últimos anos, pensámos que seria divertido comparar alguns números no artigo original "o que fizemos até agora" com o desempenho atual.

Performance Metric Quad9 (2018)* Quad9 (2022)* Change Global Resolver Locations 70 183 +161% Average Daily Blocks 10 million 220 million +2100% Active Malicious Domains 1.1 million 3.5 million+ +218% Countries Deployed 40 >100 +150%

Nota: Porque a Quad9 não recolhe dados específicos dos utilizadores a fim de proteger a sua privacidade, os números exatos da evolução baseiam-se em estimativas, incluindo consultas, ocorrências bloqueadas, e localização das operações.

Um Olhar para o Futuro & Como Pode Ajudar

Apesar de ser importante refletirmos momentaneamente nas conquistas alcançadas, a Quad9 permanece firme nos seus objetivos de proporcionar um ecossistema mais seguro para a comunidade global de utilizadores de internet. A Quad9 está posicionada para continuar o seu crescimento como uma das plataformas líder de DNS recursivo, anycast gratuito. A Quad9 não tem qualquer intenção de desacelerar a expansão dos patrocínios junto dos fornecedores de inteligência contra ameaças, os quais podem fornecer dados úteis, e dos parceiros financiadores que reconhecem o impacto da promoção da segurança e da privacidade online.

"Ao longo dos últimos cinco anos, toda a equipa da Quad9, onde me incluo, tem estado maravilhada com a evolução dos nossos serviços, o efeito positivo que temos tido na segurança e privacidade para milhões de utilizadores, e o entusiasmo daqueles que utilizam o nosso resolvedor DNS e acreditam na nossa missão. Gostaria de agradecer ao grupo de pessoas incríveis que trabalham longas horas para tornar isto possível, "afirmou John Todd, Diretor Geral. " Também estamos gratos pela ajuda que todos os outros nos prestaram. Não teríamos este sucesso sem os nossos patrocinadores e parceiros que nos permitiram alavancar a nossa capacidade e distribuição geográfica de topo, bem como sem os nossos doadores individuais que apoiam a nossa missão. Ficou bem claro que existe a necessidade da prestação das nossas soluções de segurança e privacidade através de um sistema DNS estável e rápido. Desde há cinco anos que cumprimos os nossos objetivos e estamos empolgados em manter esta dinâmica no futuro."

Em virtude de termos um estatuto sem fins lucrativos, os donativos têm um papel importante para que a Quad9 tenha a capacidade de continuar a melhorar a segurança, desempenho, e privacidade dos utilizadores de internet através do seu serviço recursivo DNS gratuito. À medida que nos aproximamos da época natalícia e dos presentes, ou talvez festeje a Giving Tuesday, pedimos-lhe que se lembre da Quad9 se tiver possibilidade de oferecer algum tipo de ajuda.clique aqui para mais informações sobre como doar à Quad9. Agradecemos aos nossos patrocinadores, parceiros, utilizadores, e todos os que ajudam a tornar a internet mais segura e privada quando nos conectamos.

