O serviço de nome de domínio público da Quad9 transfere-se para a Suíça para uma maior proteção da privacidade na internet

A Quad9 é a primeira solução de DNS a estender as proteções de privacidade RGPD a utilizadores de internet do mundo inteiro.

Zurique, 17 de Fevereiro de 2021- A Quad9, a plataforma mundial de segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNS), sem fins lucrativos, anunciou hoje que transferiu a sua sede da Califórnia para Zurique na Suíça, suportada pela Packet Clearing House e a SWITCH.

A Quad9 destacou-se de outros fornecedores de DNS por se posicionar voluntariamente dentro de uma jurisdição que aplica, de maneira rigorosa, leis de privacidade ao mais alto nível global. Considerada uma fortaleza de direitos individuais, a Suíça tem o seu regime jurídico da privacidade em harmonia com as normas europeias dos Regulamentos Gerais de Proteção de Dados. Garante a aplicabilidade dos direitos e medidas de recurso efectivas individuais, dando aos utilizadores da Quad9 no mundo inteiro a proteção total da lei suíça. Esta e outras cedências importantes e conclusões da lei do governo suíço, as quais garantem a privacidade e segurança dos utilizadores da Quad9, levaram a que esta decisão sobre o domicílio da Quad9 fosse uma escolha natural.

A Quad9 é o único fornecedor de segurança de DNS global a oferecer estas proteções universais de privacidade.

Privacidade pela Força da Lei

Ao contrário dos operadores comerciais de DNS, que lucram com a venda de informaçōes pessoais dos utilizadores e com o histórico de navegação na internet, a Quad9 não recolhe informaçōes pessoais. Nem as consultas, nem os endereços dos utilizadores são recolhidos ou armazenados, por isso ninguém tem acesso a estes dados. A Quad9 é uma organização sem fins lucrativos com finanças e gestão transparentes, suportada por doaçōes, e dedicada exclusivamente à concepção de serviços de DNS privados e seguros.

"As alegações de proteção de privacidade das soluções de segurança de DNS são importantes apenas se estiverem vinculadas por lei e forem aplicadas por uma autoridade com competências. Políticas de privacidade que não são sustentadas pela lei são promessas vazias," afirmou John Todd, diretor geral da Quad9.

A Quad9 está sob a supervisão do Comissário Federal da Proteção de Dados e Informação e sujeita à jurisdição suíça. A Lei Suíça de Proteção de Dados não tem nenhuma restrição no que diz respeito à cidadania ou residência dos indivíduos, cujos direitos pessoais são protegidos pela lei. Ao usar a Quad9, qualquer pessoa no mundo inteiro pode beneficiar da mesma proteção, aplicável na total extensão da lei, que um cidadão suíço.

Riscos de Privacidade do Sistema de Nome de Domínio

Sempre que os utilizadores usam a internet, deixam um rasto de pegadas digitais. Fornecedores de DNS recursivo são o ponto estratégico através dos quais passam todas as açōes dos utilizadores, e é aqui que a informação pessoal pode ser examinada, gravada e transformada em ficheiros para venda. Ao contrário de outros grandes fornecedores de DNS, com sede nos Estados Unidos, uma jurisdição que os protege de reclamações sobre privacidade e responsabilidade perante os utilizadores, a Quad9 colocou-se sob a autoridade legalmente vinculativa de um forte regulador da privacidade. A força da lei suíça, combinada com a missão da Quad9 e as práticas transparentes de privacidade, garantem que dados pessoais nunca sejam recolhidos, analisados ou vendidos.

Proteção Contra Crime Cibernético

Testes independentes mostram que a Quad9 também impede que os aparelhos dos utilizadores se conetem a 97% de websites maliciosos. Para alcançar esta taxa de sucesso, a Quad9 agrega informação de muitos analistas de ameaças cibernéticas, incluindo agora a SWITCH, de maneira a formar uma base de dados excepcionalmente exaustiva de domínios maliciosos. Quando um utilizador da Quad9 se coneta à Internet, a Quad9 verifica o seu destino nessa base de dados e bloqueia a conexão, no caso desta ser prejudicial para o utilizador. A Quad9 opera em mais de 150 localizações, em noventa países e protege os utilizadores da Internet de mais de sessenta milhões de ataques por dia.

Colaboração Com a SWITCH

A transferência da Quad9 está a ser viabilizada pela SWITCH, um dos centros de competência da Suíça para a segurança da Internet. A fundação opera várias infraestruturas fundamentais e dedicou-se, durante décadas, a uma maior segurança cibernética, a fim de tornar a Internet um lugar mais seguro para os seus utilizadores. A SWITCH passa a deter uma posição no conselho da fundação Quad9 e a contribuir para a sua gestão.

"Em menos de cinco anos, a Quad9 construiu uma alternativa global às plataformas de DNS comerciais que se concentram em tirar proveito dos dados dos utilizadores," afirmou Tom Kleiber, diretor geral da SWITCH. Esperamos concretizar a expansão do alcance e impacto da Quad9, de modo a mostrar aos utilizadores de Internet, do mundo inteiro, que a segurança pode ser reforçada sem a exploração da sua privacidade.

Usar a Quad9

A Quad9 é gratuita e está disponível no mundo inteiro. Os utilizadores podem configurar os resolvedores DNS dos seus computadores em 9.9.9.9, 149.112.112.112 e 2620:FE::FE. Para uma orientação passo a passo, ou para opções mais avançadas, por favor visite https://quad9.net.

Sobre a Quad9

A Quad9 é um serviço de DNS recursivo que fornece proteção de segurança cibernética contra software malicioso e phishing. Como organização sem fins lucrativos, a Quad9 não recolhe nem revende dados pessoais e fornece um serviço de confiança a indivíduos e organizaçōes sem custos e sem contrato. A organização foi lançada em 2017 e atualmente está operacional em mais de 150 localizações em 90 países. A Quad9 existe para melhorar a proteção do utilizador final e a privacidade a nível mundial além de promover a estabilidade e segurança da Internet.

Descubra mais em https://www.quad9.net

Sobre a SWITCH

A SWITCH é um parceiro de confiança para assuntos de digitalização, os quais são de interesse conjunto para as áreas da educação, investigação e inovação na Suíça. A fundação independente ajuda universidades e outros parceiros a aproveitarem as potencialidades da digitalização, dentro e fora do mundo académico. A SWITCH tem sido o registo para os nomes de domínio .ch e .li desde o início da Internet. Sendo um dos centros de competência para a segurança na Internet da Suíça, a SWITCH opera um CERT (equipa de resposta a emergências informáticas) multissetorial fornecendo serviços para universidades, o registo de domínios, bancos, indústria, logística e o setor da energia.

Descubra mais em https://www.switch.ch

Contactos

Para a Quad9

Vrge Strategies, Adam Benson, adam@vrge.us

Para a SWITCH

SWITCH, Roland Eugster, +41 44 253 98 73, press@SWITCH.ch