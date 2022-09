A Executiva em Cibersegurança Mary O'Brian integra o Conselho da Fundação Quad9

Imprensa

6 de Julho de 2022 - Zurique, Suíça A Quad9, o resolvedor de DNS recursivo público global sem fins lucrativos líder de indústria, anunciou hoje que a reputada engenheira e executiva em cibersegurança Mary O'Brien passa a integrar o Conselho da Fundação Quad9, o órgão dirigente que supervisiona o serviço de segurança da Internet de benefício público global.

"Estamos radiantes em ter a Mary no Conselho para nos direcionar na nossa missão de proteger a internet livre," afirmou John Todd, Diretor Geral da Quad9. "A contribuição da Mary será importante para assuntos do Conselho relativamente à evolução da proteção e segurança da rede global nos próximos meses e anos."

A Mary O'Brien formou-se em engenharia elétrica na Universidade de Dublin City, passando desde logo a exercer na empresa inglesa de fabrico de semicondutores GEC Plessey, em Swindon. Em 1994 transferiu-se para a Motorola, onde trabalhou nos produtos para operadoras, desenvolvendo o GSM, o GPRS, o UMTS ASICs e software nas instalações em Swindon e Cork. Em 2007 ingressou na IBM e transferiu-se, em 2012, para a IBM Security em Atlanta, como diretora de desenvolvimento de produto de ameaça. Dois anos mais tarde tornou-se vice-presidente de Investigação e Desenvolvimento, e foi nomeada, em 2018, Diretora Geral da IBM Security, com sede em Boston. Hoje dirige uma organização global com mais de oito mil pessoas nos seus escritórios de Cork, na sua nativa Irlanda.

"Sinto-me profundamente honrado e privilegiado em dar as boas-vindas à senhora O'Brien no Conselho da Fundação Quad9. A sua experiência e conhecimento do ecossistema da cibersegurança são inestimáveis para nós enquanto organização, e a sua supervisão irá beneficiar os utilizadores da Quad9 em todo o mundo," afirmou Bill Woodcock, Presidente do Conselho da Fundação.

A Mary O'Brien traz consigo mais de trinta anos de experiência, como engenheira e executiva em segurança, para o Conselho da Fundação Quad9, onde ocupa o lugar deixado por Dorian Kim, que faleceu no inicio deste ano, devolvendo à fundação a sua força completa, a de cinco membros no conselho.

Sobre a Quad9

A Quad9 é um serviço de DNS recursivo que fornece proteção em cibersegurança contra software malicioso e phishing. A Quad9 é uma fundação de benefício público que existe com o objetivo de melhorar a privacidade e segurança, sendo que a Quad9 não recolhe nem revende dados pessoais. O seu serviço é fornecido a indivíduos e organizações sem custos e não exige contratos. A organização foi lançada em 2017 e opera atualmente em quase duzentos lugares em noventa países. A Quad9 existe para melhorar a proteção e privacidade do utilizador final, em todo o mundo, para além de promover a estabilidade e segurança da Internet.