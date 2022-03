A Organização Não Governamental de Segurança de Internet Quad9 Nomeia Timo Koster para Diretor de Estratégia

Imprensa

Koster irá aumentar a área europeia na proteção de dados da Quad9, assegurar parcerias estratégicas, e desenvolver o suporte global

Zurique, Suíça 16 de Dezembro de 2021 - O fornecedor de DNS suíço sem fins lucrativos Quad9 anunciou hoje a nomeação de Timo Koster para Diretor de Estratégia. Esta nova função de Koster será a de gerir a participação da Quad9 nos diálogos sobre a proteção e segurança europeias de dados, e servirá para assegurar parcerias estratégicas e promover o apoio continuado à sua missão sem fins lucrativos em curso.

A extensa experiência de Koster em política de segurança cibernética e a sua vasta rede profissional enquadram-se na perfeição na organização. A Quad9 continua a ser uma força motriz na uniformização das normas de privacidade e segurança na comunidade DNS, tanto a nível técnico, como em matéria de políticas.

“Temos a honra de receber Timo na Quad9, neste papel tão estratégico, à medida que expandimos as nossas ofertas para mais de 90 países em todo o mundo,” afirma Todd, Diretor Geral da Quad9. “O nosso compromisso, em fornecer aos utilizadores e às redes uma segurança de livre acesso contra software malicioso, fraude e outros ataques, está em constante crescimento e é exigente em recursos, por isso precisamos de uma base ampla de aliados e parceiros para nos ajudarem a avançar com a missão. As capacidades, experiência e o entusiasmo do Timo combinam na perfeição connosco.”

Koster reformou-se do Serviço de Assuntos Externos Holandês o ano passado, após uma carreira diplomática de 30 anos, a qual terminou como Embaixador no Geral para Política de Segurança e Cibernética. Durante este cargo desencadeou os esforços dos Países Baixos na promoção de uma Internet aberta, livre e segura. Koster também negociou nas Nações Unidas as normas relativas aos comportamentos dos estados no espaço cibernético, e ajudou a estabelecer uma aliança para impor consequências para aqueles que quebrem as regras. Sob a sua liderança, os Países Baixos iniciaram um amplo conjunto de projetos de capacitação cibernética, para colmatar o fosso digital e assegurar a privacidade e outros direitos humanos online nos países em desenvolvimento.

“Enquanto organização sem fins lucrativos, cujos objetivos são a proteção da privacidade, segurança e direitos do utilizador final, a Quad9 e a sua visão encaixam muito bem com a minha experiência quando ainda estava no governo. Estou entusiasmado por poder contribuir para a importante missão da Quad9”, afirma Koster.

Sobre a Quad9

A Quad9 é um serviço gratuito que substitui o seu ISP predefinido, ou a configuração do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) de empresa. Quando o seu computador realiza qualquer transação que utilize o DNS (e muitas transações utilizam), a Quad9 bloqueia consultas de hostnames maliciosos de uma lista de ameaças atualizada ao minuto. Esta ação de bloqueio protege o seu computador, aparelhos móveis, ou sistemas loT contra uma vasta gama de ameaças como software malicioso, phishing, software espião e botnets, podendo também melhorar o desempenho, para além de garantir a privacidade. O serviço DNS da Quad9 é operado pela Fundação Quad9 sediada na Suíça, cuja missão é fornecer internet mais segura e robusta para todos. A Quad9 é uma organização sem fins lucrativos cujo orçamento operacional deriva inteiramente de patrocínios e donativos. Para doar para a causa Quad9, por favor visite este link. Para mais informação, por favor visite https://www.quad9.com.

