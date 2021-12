A Quad9 é uma plataforma DNS gratuita, recursiva e anycast, que fornece aos utilizadores finais proteção de segurança robusta, elevado desempenho e privacidade.

Segurança: A Quad9 bloqueia domínios maliciosos, impedindo que os seus computadores e aparelhos loT se conectem a websites com software malicioso ou de phishing. Sempre que um utilizador da Quad9 clicar na ligação de um website, ou escrever um endereço num navegador da Internet, a Quad9 verifica se o website consta da lista de domínios compilada a partir de 19 parceiros diferentes de inteligência contra ameaças. Cada parceiro de inteligência contra ameaças fornece uma lista de domínios maliciosos, baseados nas suas heurísticas, que examinam fatores, tais como, a detecção de software malicioso, histórico do IDS (Sistema de Deteção de Intrusos) da rede, reconhecimento visual de objetos, reconhecimento ótico de caracteres (OCR), estrutura e ligações a outros websites e relatórios individuais de comportamento suspeito ou malicioso. Dependendo do resultado, a Quad9 pode resolver ou recusar a tentativa de consulta, impedindo conexões a websites maliciosos quando há uma correspondência.

Desempenho: Os sistemas Quad9 estão distribuídos em todo o mundo por mais de 145 localizações, em 88 países, com 160 localizações prontas para 2019. Estes servidores estão localizados principalmente em Pontos de Troca de Tráfego, o que significa que a distância e o tempo necessários para obter respostas é inferior a quase qualquer outra solução. Estes sistemas estão distribuídos pelo mundo inteiro, mas não apenas em áreas de elevada densidade populacional, ou seja, os utilizadores de áreas menos bem servidas podem ver melhorias significativas na velocidade em consultas DNS. Os sistemas são "anycast", ou seja, as consultas são automaticamente encaminhadas para o sistema operacional mais próximo.