A Quad9 pode ser usada simplesmente ao ajustar as configurações do servidor DNS do seu aparelho para os endereços cedidos em um dos nossos perfis de serviço. Não é necessário registar-se, não é necessário dar à Quad9 qualquer dado de conta e não existe contrato. O uso da Quad9 é gratuito e não recolhe os seus dados pessoais. Pode configurar o seu router, ou ponto de acesso wifi, para distribuir estas configuraçōes, as quais irão alargar a proteção a todos os elementos da sua rede local, incluindo dispositivos loT (Internet das Coisas), muitos dos quais não teriam, de outra forma, proteção contra software malicioso.