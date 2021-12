A Quad9 trabalha com muitas fontes de dados de inteligência contra ameaças. Estes parceiros fornecem-nos dados atualizados ao minuto sobre domínios que representam uma ameaça devido a software malicioso, phishing, botnets, ou outras atividades maliciosas. Estes parceiros fornecem à Quad9 inteligência crucial de modo a ajudar-nos a proteger os utilizadores finais. Em troca, a Quad9 pode fornecer informação volumétrica anónima e localização geográfica aproximada das ameaças, permitindo aos nossos parceiros de inteligência contra ameaças compreender a natureza e o comportamento de domínios maliciosos. Esta parceria simbiótica melhora a segurança geral da comunidade de utilizadores da Quad9, dos clientes dos parceiros, e a Internet no geral. Para mais informaçōes sobre os dados exatos partilhados com os parceiros de inteligência contra ameaças, veja a nossa inteligência contra ameaças Intel API (inteligência acionável integrada).

A Quad9 pode também utilizar dados de ameaças oriundos de código aberto verificado, assim como informação cedida por parceiros. Estamos profundamente agradecidos aos nossos parceiros por nos disponibilizarem estes recursos. Os seus esforços para identificar ameaças é o que faz da Quad9 uma solução altamente eficaz.

Ocasionalmente alguns dos nossos parceiros em sectores vulneráveis, como o financeiro ou dos cuidados de saúde, podem não ser visíveis na lista abaixo, mas a Quad9 identificará sempre a fonte de um bloqueio através do nosso ferramenta de consulta.

Se a sua organização de inteligência contra ameaças estiver interessada em associar-se à Quad9 para a troca de dados de ameaças, ou se acredita que existe uma fonte de ameaça que a Quad9 deveria considerar incluir, por favor contacte-nos.