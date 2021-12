▸ Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

Os seus sistemas já estão a usar um serviço DNS, seja através do seu ISP ou de um outro fornecedor. Mudar para a Quad9 leva apenas alguns minutos e é um procedimento muito simples. Uma configuração específica dependerá da configuração da sua rede, e temos o prazer em assisti-lo durante o processo de integração. Contacte-nos através da nossa página de contactos . Temos vídeos de ajuda à configuração da Quad9 num Mac e com Windows .

Os utilizadores recebem uma resposta "NXDOMAIN" se um website estiver bloqueado. O sistema do utilizador final age como se o domínio não existisse. Este comportamento poderá mudar no futuro de modo a indicar pedidos individuais numa página de informação operada pela Quad9, informando o utilizador sobre a mitigação da ameaça e outras informaçōes. Estamos a preparar uma página de experimentação para utilizadores.

Sim. A Quad9 fornece validação DNSSEC nos seus resolvedores primários. 9.9.9.9, 149.112.112.112 2620:fe::fe, 2620:fe::9 Validamos também DNSSEC no nosso serviço ativado EDNS. 9.9.9.11, 149.112.112.11 2620:fe::11, 2620:fe::fe:11 Isto significa que para os domínios que implementam a segurança DNSSEC, o sistema Quad9 irá garantir através de criptografia que a resposta fornecida combina com a resposta desejada do operador do domínio. No caso de uma falha criptográfica, o nosso sistema não dará resposta alguma. Isto garante proteção contra falsificação de domínio ou outros ataques que tentam fornecer dados falsos. Descubra mais sobre DNSSEC aqui: https://www.icann.org/resources/pages/dnssec-qaa-2014-01-29-en

O que é uma Subrede-Cliente EDNS?

Subrede-Cliente EDNS é um método que inclui componentes dos dados do endereço de IP do utilizador final em pedidos enviados para servidores DNS autoritativos. Isto significa que existe uma "fuga" de privacidade dos resolvedores recursivos que enviam dados de Subrede-Cliente EDNS, onde componentes do endereço de IP do utilizador final são transmitidas para o website remoto. Apesar de ser usado, regra geral, para melhorar o desempenho das Redes de Distribuição de Conteúdo (CDN), determinámos que os dados de Subrede-Cliente se enquadram numa zona cinzenta de informação pessoalmente identificável, sendo que não transmitimos esses dados no nosso serviço predefinido. Em algumas circunstâncias, isto pode resultar num encaminhamento inadequado entre as origens CND e os utilizadores finais. Sustentamos um serviço seguro que envia dados de Subrede-Cliente.



IPv4 seguro: 9.9.9.11 Fornece: Lista de bloqueios de segurança, DNSSEC, envio de Subrede-Cliente EDNS. Se o seu software DNS precisar de um endereço IP Secundário, por favor utilize o endereço secundário seguro de 149.112.112.11



IPv6 seguro: 2620:fe::11 Fornece: Lista de bloqueios de segurança, DNSSEC, envio de Subrede-Cliente EDNS. Se o seu software DNS precisar de um endereço IP Secundário, por favor utilize o endereço secundário seguro de 2620:fe::fe:11