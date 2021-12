▸ Conselho da Fundação

Bill Woodcock - Presidente

Bill é o diretor executivo da Packet Clearing House, a organização não governamental internacional que constrói e apoia infraestruturas fundamentais de Internet, incluindo pontos de troca de tráfego e o núcleo do sistema de nomes de domínio. Desde que entrou na indústria da Internet em 1985, o Bill ajudou a estabelecer mais de trezentos pontos de troca de tráfego. Em 1989, desenvolveu a técnica de encaminhamento anycast que agora protege o sistema de nomes de domínio. O Bill é membro do conselho de administração da M3AA Foundation, e foi membro do conselho da American Registry for Internet Numbers durante quinze anos. Atualmente, o trabalho do Bill concentra-se, principalmente, na segurança e estabilidade económica de infraestruturas fundamentais de Internet.