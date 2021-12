Quad9 travaille avec de nombreuses sources de données de renseignements sur les menaces. Ces partenaires nous fournissent des données récentes sur les domaines qui représentent une menace à cause de logiciels malveillants, de phishing, de botnets ou d'autres activités malveillantes. Ces fournisseurs fournissent à Quad9 des renseignements essentiels pour nous aider à protéger les utilisateurs finaux. En retour, Quad9 peut fournir des informations volumétriques anonymes et la géographie approximative des menaces, ce qui permet à nos partenaires de renseignement sur les menaces de comprendre la nature et le comportement des domaines malveillants. Cette collaboration symbiotique améliore la sécurité globale de la communauté des utilisateurs de Quad9, de la base de clients du partenaire et de l'Internet dans son ensemble. Pour plus d'informations sur les données exactes partagées avec les partenaires de renseignement sur les menaces, consultez notre Interface Intel API.

Quad9 peut également utiliser des données approuvées sur les menaces en open-source en plus des informations fournies par les partenaires. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires de mettre ces ressources à notre disposition. Leurs efforts pour identifier les menaces sont ce qui fait de Quad9 une solution extrêmement efficace.

Il arrive que des partenaires dans des secteurs sensibles tels que la finance ou la santé ne soient pas visibles sur la liste ci-dessous, mais Quad9 identifiera toujours la source d'un bloc via notre outil de requête.

Si votre organisation de renseignement sur les menaces est intéressée par un partenariat avec Quad9 pour échanger des données sur les menaces ou si vous pensez qu'il existe une source de menaces que Quad9 devrait envisager, veuillez nous contacter.