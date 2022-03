Quad9 est un service gratuit qui remplace la configuration par défaut du serveur de noms de domaine (DNS) de votre FAI ou de votre entreprise. Lorsque votre ordinateur effectue toute transaction Internet qui utilise le DNS (et la plupart des transactions le font), Quad9 bloque les consultations de noms d'hôtes malveillants à partir d'une liste de menaces actualisée. Cette action de blocage protège votre ordinateur, votre appareil mobile ou vos systèmes IoT contre un large éventail de menaces telles que les logiciels malveillants, le phishing, les logiciels espions et les botnets, et elle peut améliorer les performances en plus de garantir la confidentialité. Le service DNS Quad9 est exploité par la Fondation Quad9, basée en Suisse, dont la mission est de fournir un Internet plus sûr et plus robuste pour tous. Quad9 est une organisation à but non lucratif dont le budget opérationnel provient entièrement de parrainages et de dons.

