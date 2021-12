▸ Foire Aux Questions

Questions générales

Qu'est-ce que le DNS ? Le système de noms de domaine (DNS) est l'équivalent d'un annuaire téléphonique sur Internet. Il gère un répertoire de noms de domaine et les traduit en adresses IP (Internet Protocol). Même si les noms de domaine sont plus faciles à mémoriser, les ordinateurs et autres appareils accèdent aux sites Web en fonction des adresses IP.

Mon ordinateur utilise-t-il le DNS ? Pour accéder aux sites Web sur Internet, votre ordinateur doit exploiter un service DNS, généralement configuré par votre FAI ou votre administrateur réseau.

Comment configurer/utiliser Quad9 ? Vos systèmes utilisent déjà un service DNS, par l'intermédiaire de votre FAI ou d'un autre fournisseur tiers. Le passage à Quad9 est un processus très simple et ne prend que quelques minutes. La configuration spécifique dépendra de la configuration de votre réseau, et nous serons heureux de vous aider pendant le processus d'intégration. Prenez contact avec nous via notre page de contact.



Nous disposons de guides vidéo pour la configuration de Quad9 sur un Mac et avec Windows.

Combien cela coûte-t-il à mon organisation d'utiliser Quad9 ? L'utilisation de Quad9 n'entraîne pas de coût supplémentaire pour une organisation et ne nécessite pas l'installation de logiciels ou de matériel supplémentaires. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur l'utilisation de Quad9 dans votre organisation ou si vous souhaitez vous renseigner sur la mise en place d'une instance dédiée si vous êtes une grande entreprise, contactez-nous via notre page de contact.

Existe-t-il une URL que je peux vérifier pour voir si je suis configuré pour utiliser Quad9, et qu'est-ce que je verrai si je suis configuré pour utiliser Quad9 ? Les utilisateurs reçoivent une réponse “NXDOMAIN” si un site est bloqué ; le système de l'utilisateur final agit comme si le domaine n'existait pas. Ce comportement est susceptible d'être modifié à l'avenir pour diriger les demandes individuelles vers une page d'information exploitée par Quad9, informant l'utilisateur de l'atténuation de la menace et d'informations supplémentaires.



Nous sommes en train de mettre en place une page de test pour les utilisateurs.

Est-ce que Quad9 redirige les noms de domaine mal orthographiés ? Non. Il n'y a pas de redirection des recherches de domaines mal orthographiés. Les réponses NXDOMAIN sont fournies pour les recherches DNS qui n'existent pas.

Quad9 met-il en œuvre le DNSSEC (Extensions de sécurité du système des noms de domaine) ? Oui. Quad9 fournit une validation DNSSEC sur nos résolveurs primaires.



9.9.9.9, 149.112.112.112

2620:fe::fe, 2620:fe::9



De plus, nous validons les DNSSEC sur notre service compatible EDNS.



9.9.9.11, 149.112.112.11

2620:fe::11, 2620:fe::fe:11



Cela signifie que pour les domaines qui mettent en œuvre la sécurité DNSSEC, le système Quad9 s'assurera cryptographiquement que la réponse fournie correspond à la réponse prévue par l'opérateur du domaine. En cas d'échec cryptographique, notre système ne renverra pas de réponse du tout. Cela garantit une protection contre l'usurpation de domaine ou d'autres attaques qui tentent de fournir de fausses données. Pour en savoir plus sur les DNSSEC, cliquez ici : https://www.icann.org/resources/pages/dnssec-qaa-2014-01-29-en

Y a-t-il un service offert par Quad9 qui ne dispose pas de la liste de blocage ou d'une autre sécurité ? L'adresse IP principale de Quad9 est 9.9.9.9, ce qui inclut la liste de blocage, la validation DNSSEC et d'autres fonctions de sécurité. Cependant, nous fournissons un service non sécurisé et cela peut être utile pour déterminer s'il y a des faux positifs dans le flux de menaces Quad9 ou des erreurs DNSSEC avec un domaine spécifique.



Ip non sécurisée: 9.9.9.10 Fournit : Pas de liste de blocage de sécurité, pas de DNSSEC, pas d'EDNS Client-Sous-réseau envoyé. Veuillez utiliser l'adresse secondaire non sécurisée de 149.112.112.10.



IPv6: 2620:fe::10, 2620:fe::fe:10



Note: Nous ne recommandons pas de mélanger les adresses IP sécurisées et non sécurisées dans la même configuration. Vos appareils ne seront pas protégés 100 % du temps et cela entraîne une confusion lors du débogage de problèmes potentiels.

Y a-t-il un support IPv6 pour Quad9 ? Oui. Quad9 exploite des services identiques sur un ensemble d'adresses IPv6, qui se trouvent sur la même infrastructure que les systèmes 9.9.9.9.



IPv6 sécurisé primaire : 2620:fe::fe Blocklist, DNSSEC, No EDNS Client-Subnet.



IPv6 sécurisé secondaire : 2620:fe::9 Blocklist, DNSSEC, No EDNS Client-Subnet



IPv6 primaire non sécurisé : 2620:fe::10 Pas de liste de blocage, pas de DNSSEC,Pas d'EDNS (Mécanismes d'extension pour le DNS) Client-Subnet



IPv6 secondaire non sécurisé : 2620:fe::fe:10 Pas de liste de blocage, pas de DNSSEC, pas d'EDNS Client-Subnet



IPv6 sécurisé primaire (EDNS) : 2620:fe::11 Liste de blocage, DNSSEC, EDNS Client-Subnet envoyé.



IPv6 sécurisé secondaire(EDNS) : 2620:fe::fe:11 Liste de blocage, DNSSEC, EDNS Client-Sous-réseau envoyé.





Note: Si vous avez besoin d'adresses étendues pour IPv6, elles sont les suivantes .



2620:fe::fe - 2620:fe:0:0:0:0:0:fe



2620:fe::9 - 2620:fe:0:0:0:0:0:9



2620:fe::10 - 2620:fe:0:0:0:0:0:10



2620:fe::fe:10 - 2620:fe:0:0:0:0:fe:10



2620:fe::11 - 2620:fe:0:0:0:0:0:11



2620:fe::fe:11 - 2620:fe:0:0:0:0:fe:11