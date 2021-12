▸ Politique en matière de données et de confidentialité

Quad9 est le gardien d'une infrastructure DNS mondiale qui existe pour faciliter les droits humains de communication et de participation à la gouvernance et à la société civile. Nous existons pour répondre aux besoins de nos utilisateurs en matière de confidentialité, de sécurité et de performances.

Quad9 protège la vie privée de ses utilisateurs en ne collectant pas leurs données personnelles; nous servons directement l'intérêt public, plutôt que de tirer profit de leurs données personnelles.

Quad9 protège la sécurité de ses utilisateurs en bloquant les connexions entre leurs appareils et les domaines malveillants sur Internet.

Quad9 fournit des performances aux utilisateurs en déployant des serveurs dans des centaines de communautés à travers le monde afin de fournir un service local. Notre statut non commercial nous distingue en donnant une priorité égale à des régions autrement mal desservies.

Des conflits surviennent parfois entre ces besoins, et Quad9 cherche à équilibrer les demandes contradictoires d'une manière qui soit éthique et qui ne compromette pas les droits ou la confiance d'un utilisateur individuel tout en répondant aux besoins du plus grand nombre.

Quad9 s'engage à respecter la loi dans tous les pays où elle opère. Par conséquent, elle n'opère que dans les pays dont l'état de droit est compatible avec l'éthique et le devoir moral de Quad9 de protéger les utilisateurs. Si un gouvernement devait utiliser la loi nationale pour tenter de forcer Quad9 à agir d'une manière qui porterait préjudice aux utilisateurs (comme la collecte d'informations qui pourraient anonymiser un individu à risque), Quad9 se retirerait des opérations dans ce pays. Cela ne signifie pas que les utilisateurs de ce pays seraient empêchés d'utiliser le service Quad9 (à moins que le pays lui-même ne les en empêche) ; le service fonctionnera à partir de sites situés dans des pays voisins.

Notre politique de confidentialité est un bouclier pour protéger les droits à la vie privée du public. Toutefois, elle ne constitue pas un bouclier pour les personnes qui cherchent à nuire à autrui en toute impunité.

La traduction suivante est uniquement destinée à vous informer.

En cas de conflit ou d'incohérence entre cette version traduite et la version anglaise (y compris à la suite de retards dans la traduction), la version anglaise prévaudra.