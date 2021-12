Quad9 est une plateforme DNS gratuite, récursive et anycast qui fournit aux utilisateurs finaux des protections de sécurité robustes, des garanties de confidentialité soutenues par le GDPR (Règlement général sur la protection des données), et qui utilise un réseau mondial de haute performance.

Sécurité : Quad9 fournit un blocage des menaces pour vous et vos appareils en bloquant les domaines malveillants connus, empêchant vos ordinateurs, appareils mobiles et matériel IoT(Internet des objets) de se connecter à des logiciels malveillants ou à des sites de phishing. Chaque fois qu'un utilisateur Quad9 clique sur un lien de site Web ou tape une adresse dans un navigateur Web, Quad9 vérifie le site par rapport à une liste de domaines combinée à partir de nombreux partenaires de renseignement sur les menaces. En fonction des résultats, Quad9 complète ou refuse la tentative de recherche, empêchant ainsi les connexions aux sites malveillants lorsqu'il y a une correspondance.

Confidentialité : Quad9 ne conserve aucune donnée personnelle vous concernant. Il n'y a pas d'inscription, de compte ou de contrat pour utiliser le service. Aucune adresse IP n'est stockée ou transmise hors des systèmes sur le terrain, et Quad9 est un organisme à but non lucratif qui ne possède aucun autre produit caché reposant sur un flux de revenus dérivé de données personnelles ou d'opportunités de " vente incitative ". Quad9 est basée en Suisse, où des lois strictes régissent ces promesses.

Performances : Les systèmes Quad9 sont distribués dans le monde entier sur plus de 150 sites dans 90 pays. Ces serveurs sont principalement situés aux points d'échange Internet, ce qui signifie que la distance et le temps nécessaires pour obtenir des réponses sont inférieurs à presque toutes les autres solutions. Ces systèmes sont distribués dans le monde entier, pas seulement dans les zones à forte population, ce qui signifie que les utilisateurs des zones moins bien desservies peuvent bénéficier d'améliorations significatives de la vitesse des recherches DNS. Ces systèmes sont "anycast", ce qui signifie que les requêtes seront automatiquement acheminées vers le système opérationnel le plus proche.