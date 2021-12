Quad9 puede utilizarse simplemente configurando los ajustes del servidor DNS de su dispositivo con las direcciones indicadas en uno de nuestros perfiles de servicio. No es necesario registrarse, ni dar los datos de la cuenta a Quad9, y sobretodo,no hay contrato. El uso de Quad9 es gratuito y no recoge datos personales del usuario. Se puede configurar el router o punto de acceso wifi para que se extienda estos ajustes, lo que ampliará la protección a todos los elementos de su red local, incluidos los dispositivos IoT(de sus siglas en inglés "Internet de las cosas"), muchos de los cuales, de otro modo, no tendrían ninguna defensa antimalware.