Quad9 kann einfach genutzt werden, indem Sie die DNS-Server-Einstellungen für Ihr Gerät auf die in einem unserer Dienstprofile angegebenen Adressen setzen. Es ist keine Anmeldung erforderlich, es müssen keine Kontodaten an Quad9 weitergegeben werden, und es gibt keinen Vertrag. Die Nutzung von Quad9 ist kostenlos und es werden keine persönlichen Daten über Sie gesammelt. Sie können Ihren Router oder WLAN-Zugangspunkt so konfigurieren, dass diese Einstellungen verteilt werden, wodurch der Schutz auf alle Elemente in Ihrem lokalen Netzwerk ausgedehnt wird, einschließlich IoT-Geräte, von denen viele sonst keine Anti-Malware-Abwehr hätten.