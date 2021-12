▸ Stiftungsrat

Martin Leuthold – Schatzmeister

Nach seinem Studium an der ETH Zürich arbeitete Martin Leuthold in verschiedenen Sicherheitsfunktionen im In- und Ausland, unter anderem als CISO eines multinationalen Industriekonzerns. Seit Februar 2016 leitet er bei SWITCH den Bereich Sicherheit und Netzwerk, wo er auch für das Computer Emergency Response Team SWITCH-CERT verantwortlich ist. Martin Leuthold ist Mitglied des Stiftungsrats von Quad9 in der Schweiz.