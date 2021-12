▸ Preguntas frecuentes

¿Qué tipos de dominios Quad9 bloquea?

En Quad9 bloqueamos los nombres de host "maliciosos", que de alguna manera están destinados a guiarlos directamente a comportarse o resulte que un usuario final sensato consideraría contraproducente. Esto no incluye actualmente sitios web de correos no deseados (spam), los cuales envían información publicitaria incesante, o en algunos casos que incluso pueden enviar un correo electrónico que contenga solicitudes de phishing. Las URLs de content son por las cuales tomamos nuestra decisión de inclusión en la lista de bloqueo, y no por el origen de los correos electrónicos. Si bien el correo no deseado (spam) puede ser fastidioso, e incluso costoso, no es necesariamente un riesgo para la seguridad. Quad9 puede proteger los servidores de correo electrónico contra los hosts maliciosos y los dominios de phishing que aparecen en nuestra lista de inteligencia de amenazas mezclada, pero no contra los que envían correos no deseados (spammers). Existen otras listas basadas en DNS que están específicamente sintonizadas para la reducción del correo electrónico no deseado (spam), aunque no podemos respaldar a ningún otro en particular a usar en este momento.