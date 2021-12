Quad9 ist eine kostenlose, rekursive, Anycast-DNS-Plattform, die Endnutzern robuste Sicherheitsvorkehrungen und DSGVO-gestützte Datenschutzgarantien bietet und ein weltweites Hochleistungsnetzwerk nutzt.

Sicherheit: Quad9 bietet Threat-Blocking für Sie und Ihre Geräte, indem es bekannte bösartige Domains blockiert und verhindert, dass sich Ihre Computer, Mobilgeräte und IoT-Hardware mit Malware- oder Phishing-Seiten verbinden. Sobald ein Quad9-Benutzer auf einen Link zu einer Webseite klickt oder eine Adresse in einen Webbrowser eingibt, überprüft Quad9 die Seite anhand einer Liste von Domains, die von vielen verschiedenen Threat Intelligence Partnern zusammengestellt wurde. Basierend auf den Ergebnissen vervollständigt oder verweigert Quad9 den Abfrageversuch und verhindert so Verbindungen zu bösartigen Seiten, wenn eine Übereinstimmung vorliegt.

Datenschutz: Quad9 speichert keine persönlichen Daten über Sie. Es gibt keine Anmeldung, kein Konto und keinen Vertrag zur Nutzung des Dienstes. Es werden keine IP-Adressen gespeichert oder von den Systemen im Feld übertragen, und Quad9 ist eine Non-Profit-Organisation, die keine anderen versteckten Produkte anbietet, die sich auf einen aus persönlichen Daten oder „Upsell“-Möglichkeiten abgeleiteten Umsatzstrom stützen. Quad9 ist in der Schweiz ansässig, wo diese Zusicherungen durch strenge Gesetze geregelt sind.

Leistung: Quad9-Systeme sind weltweit an mehr als 150 Standorten über 90 Nationen verteilt. Diese Server befinden sich hauptsächlich an Internettauschpunkten, was bedeutet, dass die Entfernung und die Zeit, die benötigt wird, um Antworten zu erhalten, geringer ist als bei fast allen anderen Lösungen. Diese Systeme sind weltweit verteilt, nicht nur in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte, was bedeutet, dass Benutzer in weniger gut versorgten Gebieten erhebliche Geschwindigkeitsverbesserungen bei DNS-Suchvorgängen verzeichnen können. Die Systeme sind „anycast“, was bedeutet, dass Anfragen automatisch an das nächstgelegene betriebsbereite System weitergeleitet werden.