▸ Informe de transparencia

Quad9 considera que la privacidad es una meta principal de la organización. No almacenamos ninguna información en la plataforma sobre los usuarios finales, ya que no existen "cuentas" individuales que relacionen a una persona u organización por cualquier medio (inclusive por dirección IP) para resolver dudas realizadas a nuestros sistemas en su representación. Quad9 no mantiene una base de datos de usuarios y no tiene conocimiento de las identidades u orígenes de ninguno de los usuarios del sistema. El acceso a nuestro servicio es gratuito y sin contrato ni proceso de registro, así que no existe ninguna posibilidad para que Quad9 asocie las consultas de DNS con ninguna persona o entidad. Este estricto no almacenamiento de información es una premisa relevante y objetivo de diseño de todos nuestros sistemas y softwares. Incluso con dichas versiones y políticas establecidas, pueden haber casos donde los organismos de seguridad encargados de hacer cumplir la ley soliciten información de Quad9 en un intento de relacionar las actividades en el sistema con un usuario, entidad, dirección de IP u otro valor principal. En los párrafos siguientes se describe las circunstancias y condiciones en que Quad9 respondería a dichas consultas.

Competencia

Quad9 corresponde a la jurisdicción de la ley reguladora suiza y del código penal, además sólo cumplirá con las solicitudes de información que se han presentado y aprobado por las autoridades suizas. Quad9 tiene prohibido acatar las solicitudes formuladas por organismos extranjeros que no hayan sido aprobadas por las autoridades suizas (artículo 271, Código Penal suizo). Por consiguiente, Quad9 sólo se atendrá a los mandatos que tanto 1) procedan de las autoridades suizas, o 2) sean solicitudes de entidades no suizas que hayan sido validadas y aprobadas mediante un procedimiento de asistencia jurídica internacional, que se ha determinado a estar de acuerdo con la legislación suiza y que ha sido presentado a Quad9 a través de las autoridades suizas una vez concluido aquel proceso.

Quad9 no conserva ninguna información personal sobre las transacciones y para esclarecerlo, ha recibido una notificación de excepción de dichas exigencias de acuerdo con la legislación suiza. Quad9 no necesita guardar metadatos de los usuarios o de sus solicitudes, además concretamente no se considera un Provider of Derived Communications Services (PDCS) de acuerdo con la Ley Federal suiza en The Surveillance of Post and Telecommunications (SPTA; SR 780.1). Ni a Quad9 se le considera un Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones (TSP) como se define en el artículo 3 sección b TCA (Telecommunications Act). El Servicio de Vigilancia de Telecomunicaciones y Correos Suizos (PTSS) proporciona este extracto resumido: “En conclusión, confirmamos que Quad9 no está sujeto a la SPTA en prestar su servicio de servidor DNS y, por lo tanto, no está obligado a cumplir ninguna obligación bajo la SPTA y sus ordenanzas de desarrollo.

Proceso

Quad9 puede recibir solicitudes de información sobre transacciones de usuarios específicos del sistema según cumplimiento de la ley, pese a la falta de capacidad de respuesta de Quad9. En el caso de recibir una orden judicial, estamos obligados a responder y brindar cualquier información que tengamos concerniente a la solicitud que haya sido validada y presentada por las autoridades suizas. Todas las consultas son revisadas por nuestro personal jurídico y administrativo. Proporcionaremos la información solo cuando las autoridades suizas nos las exijan. Debido a que Quad9 no conserva ninguna información que pueda relacionar las consultas por DNS hacia un usuario específico o dirección de IP, no existe ningún valor visible de tales consultas a Quad9 ni registros guardados por Quad9 que sean importantes en una investigación del comportamiento de cualquier usuario específico.

Consejo para el cumplimiento de la ley

Les recomendamos a los organismos encargados por el cumplimiento de la ley que se comuniquen con Quad9 a través de nuestros canales de soporte antes de intentar obtener información sobre un usuario específico. Podemos explicar cómo es posible y obligatorio que nuestro sistema no almacene ninguna información sobre los usuarios finales. Esta explicación puede hacerle ganar a la organización bastante tiempo y esfuerzo considerables en un proceso legal que esperaríamos que sea inconcluso y poco útil en cualquier investigación.

Consulte nuestra Política de privacidad para cualquier explicación de qué datos Quad9 conserva sobre consultas. No se conserva ninguna información de dirección IP ni datos de usuarios específicos.

Quad9 publicará información resumida sobre cualquier solicitud de información que reciba de cualquier organismo judicial o en cumplimiento de la ley debidamente autorizado.

Historial de solicitudes y resúmenes